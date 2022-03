Die Straße Am Strande ist am Dienstagnachmittag zwischen Grubenstraße und Kanonsberg zwischenzeitlich voll gesperrt worden, weil eine Trinkwasserleitung geplatzt war. Der Verkehr wurde umgeleitet, was zu Stau in der Innenstadt geführt hat – und auch viele Haushalte waren ohne Wasser.

Rohrbruch in Rostock: Hauptstraße am Stadthafen teils wieder frei – Haushalte ohne Wasser

