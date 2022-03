Rostock

Ausgerechnet im Feierabendverkehr: Wegen eines Wasserrohrbruchs ist seit Dienstagnachmittag die Straße Am Strande in Rostock blockiert. Wie die Polizei informierte, musste die Straße zwischen Kanonsberg und Grubenstraße in beiden Richtungen gesperrt werden, weil ausströmendes Wasser die Fahrbahn überflutet hatte.

Autofahrer wurden gebeten, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Nordwasser schickt Reparaturteam

Das Versorgungsunternehmen Nordwasser teilte mit, dass sich die Schadstelle in der Wokrenter Straße befinde. Von dort ströme das Wasser Richtung Warnow.

Bislang sei die Ursache des Schadens unklar. Ein Reparaturteam befinde sich bereits am Ort der Havarie.

