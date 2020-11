Rostock

Für Wartungsarbeiten am Mühlendammwehr wird die Straße Mühlendamm am Sonnabend, 8. November, von 8 bis 13 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee mit.

Vier Wochen lang erfolgt demnach eine Bauwerksprüfung am Mühlendammwehr. Das ist alle sechs Jahre nötig. Dabei wird das Wehr teilweise außer Betrieb genommen und trockengelegt. Stefan Grammann, Amtsleiter im WSA Ostsee: „Wir kennen den Zu-stand des Bauwerkes gut, so dass wir davon ausgehen, keine Überraschungen zu erleben und die Prüfung nach vier Wochen wie geplant abschließen zu können.“

Straße an drei Tagen zeitweise voll gesperrt

Die Trockenlegung erfolgt in zwei Teilabschnitten, um auch während der Bauwerksprüfung den Wasserabfluss aus der Oberwarnow sicherzustellen. Mit sogenannten Revisionsverschlüssen werden die Kammern abgeschottet und das darin gestaute Wasser abgepumpt. Anschließend erfolgt die Erfassung des Bauwerkszustandes und die Durchführung kleinerer Reparaturen.

Zum Setzen und Ziehen der Revisionsverschlüsse muss der Mühlendamm am 8 und 22. November sowie am 6. Dezember jeweils von 8 bis 13 Uhr für den Autoverkehr voll gesperrt werden.

Umleitung der Buslinie 23

Für den Zeitraum der Sperrung wird zudem die Buslinie 23 der RSAG umgeleitet. Die Busse fahren zwischen den Haltestellen Steintor/ IHK und Tessiner Straße in beiden Richtungen über die Warnowstraße, Vorpommernbrücke und Verbindungsweg.

Auf der Umleitungsstrecke halten die Busse ersatzweise an der Haltestelle Gerberbruch (Haltestelle der Nachtbuslinie F2 und gegenüber) und im Verbindungsweg zwischen Tessiner Straße und Einmündung Riekdahler Weg. Die Haltestellen Am Bagehl, Flussbad und Weißes Kreuz entfallen in beiden Richtungen.

