Am Gerberviertel in Rostock ist am Freitagmittag ein Schwelbrand an der Fassade eines Mehrfamilienhauses entstanden. Die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot zum Einsatz gekommen. Bewohner wurden nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten Anwohner, die den Qualm bemerkt hatten, gegen 12.30 Uhr den Notruf gewählt. Während die Bewohner des Mehrfamilienhauses sich selbstständig nach draußen an die frische Luft begaben, brachte sich die Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot in Stellung.

Straße war während Einsatz voll gesperrt

Wie es von der Polizei hieß, gab es im oberen Bereich des Hauses an der Fassade einen Schwelbrand. Die Feuerwehrleute gingen unter anderem mit einer Drehleiter zu Werke und versuchten, die Glutnester zu löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Während des Einsatzes blieb die Straße am Gerberbruch beziehungsweise die Warnowstraße vollständig gesperrt.

