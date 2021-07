Rostock

Ob Feta-Käse von der Seenplatte, süße Schokoladen-Tafeln von Kilian & Close aus Waren/Müritz oder Klopse aus der Gourmet-Manufaktur Gut Kepelshagen: Toralf Matthäus schwärmt für Bio-Lebensmittel aus Mecklenburg-Vorpommern. „Die Arbeit und Liebe, die in den Produkten steckt, schmeckt man einfach“. Davon will er „Naturkost-Verächter“ überzeugen und bittet Rostock zu Tisch.

In Warnemünde betreibt Toralf Matthäus den Mecklenburger Biomarkt, vor rund einem Jahr hat er eine zweite Filiale in der Rostocker Altstadt eröffnet. Und genau hier lädt der 53-Jährige Genießer zur Party mit Biss: Am 14. August will der Einzelhändler vor seinem An der Oberkante gelegenen Laden ein Straßenfest veranstalten. Und wie es sich für eine Feier gehört, tischt der Gastgeber Snacks auf. „Wir werden Verkostungen anbieten.“

Während er Essenstände vor seinem Geschäft aufbaut, könnten coole Drinks von gegenüber kommen: Toralf Matthäus möchte das neue Restaurant „Fachwerk7“ als Partner für das Straßenfest gewinnen. Auch andere Gewerbetreibende aus der Nachbarschaft, wie der Wollladen Prünkist, sollen sich beim Fest präsentieren, sagt er.

Für Matthäus ist die Party zum einen Werbung in eigener Sache. Zugleich wolle er dem Trend zur Bio-Ernährung neuen Schwung geben. Denn die Verbraucher und Verbraucherinnen scheinen zuletzt etwas den Appetit auf Öko-Essen verloren zu haben, so der Unternehmer.

Dabei haben Bio-Lebensmittel während der Corona-Krise einen Boom erlebt: In Zeiten geschlossener Restaurants und Homeoffice wurde zu Hause mehr gekocht. Zudem wollten immer mehr Menschen gesund und nachhaltig leben, die Wertschätzung für Lebensmittel stieg. Das ließ die Kassen klingeln: Bio-Herstellerbetriebe und Handel verzeichneten Rekordumsätze.

Leben und leben lassen

Nun aber halten viele Kunden und Kundinnen ihr Geld zusammen oder geben es lieber im Urlaub oder in der Gaststätte als im Biomarkt aus, sagt Toralf Matthäus. Zudem ist der Bio-Einkauf im Fachhandel vergleichsweise teuer. Der Preis sei aber gerechtfertigt, sagt Matthäus. Das Geschäft soll sich lohnen – für ihn, seine Angestellten und seine Lieferanten, meist kleine Manufakturen und fachmarkttreue Familienbetriebe aus MV. „Unser Credo lautet: Leben und leben lassen. Mit unseren Produzenten feilschen wir nicht um Geld, sondern nur um Qualität. Deshalb können wir nicht günstig, dafür gut.“ Dass Bio seinen Preis wert ist, will er Besuchern des Straßenfests beweisen.

Beim Ortsbeirat Stadtmitte rennt der Geschäftsmann mit seinem Vorhaben offene Türen ein. „Eine tolle Idee“, lobt der Vorsitzende Andreas Herzog (SPD). Er findet: Von solchen Aktionen – ob von Privat- oder Geschäftsleuten organisiert – könne Rostock viel mehr vertragen. Allerdings, gibt er zu bedenken, seien bereits bei der Party-Planung viele Hürde zu meistern und daran sei schon manches Straßenfest gescheitert. Den Verkehr absichern, Genehmigungen einholen, Musik anmelden, die Finanzierung stemmen – das alles brauche viel Vorlauf und sei umso mühsamer, wenn das Event nicht von geübten Initiativen, wie etwa dem KTV-Verein, ausgerichtet werde. Herzogs Vorschlag: ein Leitfaden, der alle nötigen Vorkehrungen auflistet und es Organisierenden so erleichtert, Freiluft-Veranstaltungen in Rostock umzusetzen.

Markt will Lastenräder statt Autos

Dass es mitunter viel Geduld erfordert, sich durch den Behördendschungel zu kämpfen, erlebt auch Toralf Matthäus. Seit einem Jahr warte er nun schon darauf, dass die Verwaltung den Weg frei macht für Fahrradständer und Lastenrad-Stellplätze vor seinem Laden. Bislang scheitere das an internen Differenzen im Rathaus, beklagt der Geschäftsmann. Ärgerlich, denn Kundschaft, die Bio bevorzugt, wolle in der Regel auch den Einkauf möglichst umweltfreundlich und nachhaltig erledigen. „Außerdem will Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen doch, dass Rostock eine fahrradfreundliche Stadt wird.“

Statt Fahrradbügeln reihen sich vor dem Biomarkt aktuell oft Autos auf, trotz Parkverbot. Toralf Matthäus hofft, dass er zumindest am 14. August hier freie Bahn hat – damit Bio-Fans und die, die es werden sollen, beim Straßenfest in aller Ruhe Leckereien probieren und feiern können.

Mecklenburger Biomarkt Der Mecklenburger Biomarkt wurde im Sommer 2020 im ehemaligen Cap-Markt unterhalb der Langen Straße eröffnet. Seither werden hier auf rund 400 Quadratmetern Verkaufsfläche Bio-Artikel angeboten. Der Großteil der Produkte stammt aus der Region und wird beispielsweise vom Gut Wardow, der Aufstrich-Manufaktur Mari-Lädchen in Pamitz, der Schäferei Hullerbusch im Feldberger Seenland oder der Schokoladenmanufaktur Kilian & Close in Waren/Müritz hergestellt.

Von Antje Bernstein