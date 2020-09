Rostock

„Klimaschutz statt Kreuzfahrtschmutz“, „Schlecht fürs Klima, schlecht für die Stadt“: Das Bündnis „ Rostock for Future“ macht mobil gegen den Kreuzfahrt-Tourismus und die gesamte Branche in der Hansestadt. Erst vergangene Woche zogen die Klimaschützer demonstrierend durch die Stadt, protestierten auch vor der Aida-Zentrale.

Nun aber bekommt „ Rostock für Future“ Gegenwind aus der Politik. Die CDU in der Bürgerschaft wirft den Klima-Demonstranten vor, für tausende Menschen in der Stadt die Arbeitslosigkeit zu propagieren. Klimakiller oder Job-Motor – was hat die Hansestadt wirklich von der Kreuzfahrt und wie schädlich ist sie? Die OZ klärt die wichtigsten Fragen.

Wie viele Abgase produzieren Kreuzfahrer wirklich?

Der Naturschutzbund Deutschland ( Nabu) hat gerade erst seine Kritik an den Reedereien erneuert: Sie seien noch weit entfernt von einem klimafreundlichen Betrieb ihrer Schiffe. Bereits 2012 hat der Nabu Berechnungen für den Abgas-Ausstoß eines Kreuzfahrtschiffes angestellt: Demnach bläst ein einziger Luxusliner im Schnitt und pro Tag so viel CO2 in die Atmosphäre wie mehr als 83 000 Autos zusammen.

Allerdings: Die Zahlen der Naturschützer stimmen längst nicht mehr, sagt Dr.-Ing. Michael Thiemke, Professor für Maritime Technologien und Verbrennungskraftmaschinen an der Fachhochschule Flensburg. „Der Nabu hat bei den Zahlen etwas geschummelt: Um auf 80 000 Autos zu kommen, müsste man auch Autos in den Garagen mitzählen“, sagt der Experte.

Auch der Rostocker Branchenprimus Aida Cruises präsentiert andere Zahlen: Die durchschnittlichen CO2 -Emissionen pro Tag und Person an Bord lagen 2019 bei 55,2 Kilogramm, sagt Aida-Sprecherin Martina Reuter. Das wäre nicht mal halb so hoch wie der Nabu es berechnet hat. „Ein Pendler zwischen Hamburg und Bremen erzeugt pro Tag allein für das Fahren 80 Kilogramm CO2 “, so Reuter. Aida ist der größte Kunde im „Heimathafen“ Rostock.

Ist Rostocks Luft wirklich schlechter?

Auf der L 22 am Stadthafen, der meistbefahrenen Straße des Landes, sind pro Tag rund 40 000 Autos unterwegs. Ein Kreuzfahrt-Anlauf wäre also laut den zweifelhaften Nabu-Zahlen so schlecht für das Klima wie zwei Tage Stoßverkehr auf der L 22. Die gut 200 Luxusliner pro Jahr kämen also dem Klima-Schaden einer neuen, weiteren Hauptverkehrsstraße mitten in Warnemünde gleich.

Offizielle Messdaten aber bestätigen das nicht: Das Landesamt für Umwelt, Natur und Geologie (Lung) überwacht seit nunmehr fünf Jahren die Luftqualität in Rostock – auch in Hohe Düne. Die Anlage misst unter anderem die Schwefeldioxid-, Stickstoffdioxid- und Feinstaub-Konzentration. Im jüngsten Bericht des Lung heißt es: „Die Grenzwerte wurden am Standort durchweg eingehalten.“ Die Stickoxid-Werte lagen sogar, so Lung, unter denen der Messstellen an der Rostocker Straße.

Ja, Kreuzfahrt-Schiffe mit konventionellen Antrieben seien unter Klima-Gesichtspunkten „natürlich ein Problem“, sagt Schiffstechnik-Experte Thiemke. So schlimm, wie Umweltschützer die Lage malen, sei es aber nicht. Ab 2021 müssen zum Beispiel alle Kreuzfahrtschiffe, die in der Ostsee auf Tour gehen wollen, Entschwefelungsanlagen besitzen und Schwefeldioxid aus den Abgasen filtern. Viele Reedereien würden zudem bereits sogenannte Scrubber einsetzen, die Feinstaub und auch Ruß aus den Abgasen filtern. „Das CO2-Problem aber bleibt.“

Was könnte die Lösung sein?

Aida Cruises hat das ehrgeizige Ziel ausgegeben, schon in einigen Jahren „emissionsneutrale Kreuzfahrten“ anbieten zu können. Als erstes Kreuzfahrtschiff weltweit fährt beispielsweise die „ Aidanova“ ausschließlich mit dem Flüssiggas LNG als Treibstoff. Selbst Umweltschutz-Organisationen lobten das als einen Anfang. Der CO2-Ausstoß pro Tag und Person sei nur gut halb so hoch wie bei den anderen Schiffen der Kussmund-Flotte, so die Aida-Sprecherin. Rostock hat davon allerdings nichts: Das Flaggschiff der Reederei fährt bisher nicht ab Warnemünde.

Klimaschützer protestieren regelmäßig gegen die Kreuzfahrtbranche – so wie hier am Doberaner Platz. Quelle: Archiv

Auch der Flensburger Schiffstechnik-Experte Michael Thiemke sagt: „LNG ist erst mal viel besser als Schiffsdiesel.“ Beim Verbrennen entsteht kein Schwefel, kaum Ruß und etwa 20 Prozent weniger CO2 – das große Aber: „Wenn das LNG erst mal um die halbe Welt transportiert werden muss, um dann gebunkert werden zu können, macht das die Bilanz kaputt. Dann ist die Technologie Augenwischerei.“

Aidas Engagement bezeichnet Thiemke als „sehr vorzeigbare Verbesserungen“, von den Umweltschützern und auch „ Rostock for Future“ sei es „unanständig“, ausgerechnet Aida ständig „in die Pfanne“ zu hauen. Dennoch fordert Thiemke noch mehr Engagement: Mit Hilfe von sauberem Strom aus Windparks ließe sich Wasserstoff und in weiteren Schritten – mit CO aus der Luft – Methan erzeugen. „Das könnte als synthetisches Flüssiggas an Bord verbrannt werden.“ Das wäre rechnerisch klimaneutral.

Wie wichtig ist Kreuzfahrt für die Wirtschaft?

Rostocks CDU-Chef Daniel Peters hatte „ Rostock for Future“ vorgeworfen, die wirtschaftliche Bedeutung von Kreuzfahrten für Rostock außer Acht zu lassen. Die Forderung nach einem Aus für Kreuzfahrten wäre gleichbedeutend damit, für tausende Rostocker Familien die Arbeits- und Perspektivlosigkeit zu fordern.

Fakt ist aber auch: Die Crews an Bord der meisten Kreuzfahrtschiffe stammen aus Asien – und verdienen weniger als den deutschen Mindestlohn. Aida zum Beispiel hat selbst die Offiziere und deutschen Mitarbeiter an Bord in Italien, dem Sitz des Schwester-Unternehmens Costa Crociere, angemeldet, zahlt dort Renten- und Sozialversicherungsbeiträge. Die Gewinne aus Rostock landen am Ende in Panama: Dort ist die Konzern-Mutter Carnival registriert. Der deutsche Staat und auch die Hansestadt haben also nichts von Aida?

„Stimmt nicht“, sagt Dr. Martin Spindler, Professor für Statistik an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehrer der Uni Hamburg. Er und sein Team haben rund 100 000 Unternehmen, Privatpersonen, Institutionen und Behörden per Fragebogen zur wirtschaftlichen Bedeutung der Kreuzfahrt befragt. „Gerade im Norden investieren die großen deutschen Reedereien sehr viel Geld – in neue Schiffe, neue Antriebe.“

Wie viel Geld bleibt in Rostock ?

Spindler hat ausgerechnet: Allein Aida Cruises leistet pro Jahr in MV einen Beitrag von 209,2 Millionen Euro zur Gesamtwirtschaft. Die Reederei schaffe mehr als 1800 Arbeitsplätze im Nordosten – nicht nur in der Aida-Zentrale in Rostock, sondern auch bei den 351 Zulieferern und Partnern im Land sowie bei den Werften. Auf der Neptun Werft etwa werden große Teile der neuen Aida-Schiffe gebaut.

Auch Häfen, Handel, Hotels, Parkplatz-Vermieter, Ausflugsveranstalter leben gut von den Gästen der Schiffe: 29 Millionen Euro gaben allein die Passagiere, die mit 196 Schiffen nach Warnemünde kamen, in der Region aus. Das hat der Hafenbetreiber Rostock Port errechnet. Jeder Passagier ließ im Schnitt 43 Euro in Restaurants, Geschäften und bei Dienstleistern. „An Hafen-, Makler- und Lotsen-Gebühren sowie dem Verkauf von Proviant und Treibstoff hat die Region weitere 17 Millionen Euro verdient“, so Hafen-Sprecher Christian Hardt.

Zur Einordnung: Knapp 46 Milliarden Euro Umsatz hat die Wirtschaft in MV 2019 insgesamt gemacht. Heißt: Jeder 1000. Euro, den Firmen im Land verdient haben, kam aus dem Kreuzfahrtgeschäft.

Von Andreas Meyer