Rostock

Eigentlich hätte Mohammad Aman Anosh fast nur Grund zur Freude: Die letzten Klausuren an der Universität sind geschafft, das Schreiben der Masterarbeit läuft, er ist privat glücklich mit seiner Freundin und genießt das Leben an der Ostsee. Doch dem 27-Jährigen fällt das Lächeln momentan extrem schwer. „Meine kleine Schwester ist in Kabul in Lebensgefahr – wegen ihres Erfolgs als Künstlerin“, erzählt Mohammad.

Vergangenen Samstag hätten Vertreter der Taliban die Galerie von Hafiza aufgesucht, die an einer Hauptstraße liegt, und dort zahlreiche Bilder zerstört. Der Grund: „Sie thematisiert immer die Freiheit und kämpft für die Rechte von Mädchen und Frauen“, sagt Mohammad.

Hafiza Qasimi vor einem ihrer Bilder. Wegen Darstellungen wie dieser - von einer Frau mit wehendem Haar - wird sie von den Taliban gesucht. Quelle: privat

Schwester versteckt sich bei Freunden

Mittlerweile sei die 22-Jährige nicht mehr zu Hause, um den Rest der Familie nicht in Gefahr zu bringen. „Sie versteckt sich bei Freunden und Verwandten. Ich versuche, einmal am Tag zu hören, wie es ihr geht“, schildert der große Bruder die dramatische Lage. Er hat einen Brief seiner Schwester übersetzt und als Hilferuf ans Auswärtige Amt geschickt, doch bis heute keine Antwort erhalten. Darin schreibt Hafiza: „Mit meiner Malerei und den Kunstprojekten stand ich in der Öffentlichkeit mit meinem Namen und meinem Gesicht. Ich bin den Taliban bekannt, sie suchen nach mir.“ Sie könne derzeit weder ihre Malerei fortsetzen noch andere Frauen weiterbilden, weil die Gesellschaft jetzt in den Händen der Taliban ist. „Die Taliban unterdrücken die Frauen. Ich kann nicht akzeptieren, dass sie unsere Träume unterdrücken“, schreibt die junge Künstlerin.

Mohammad Aman Anosh ist stolz auf seine Schwester und deren Mut. Doch gerade dass sie so engagiert ist, besorgt ihn noch mehr. „Ich schreibe ihr immer, dass sie ruhig bleiben soll. Sie ist so schon in Gefahr. Wenn sie jetzt noch auf die Straße geht, um zu demonstrieren, dann wird es noch schlimmer“, erzählt er mit stockender Stimme.

Flucht mit dem Boot über das Mittelmeer

Seit sechs Jahren hat Mohammad seine Familie in Kabul nicht mehr persönlich gesehen. Damals kam er mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunftsperspektive nach Deutschland, wo schon zwei seiner insgesamt sechs Geschwister leben. „Der Grund war, dass ich schon 2015 bedroht wurde, auch durch die Taliban“, erzählt der Rostocker Student. Er hatte damals in Afghanistan gerade ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen und sich mit einer kleinen Beratungsfirma selbstständig gemacht. Dass er Menschen im Bereich Digitalisierung und Finanz-Software weiterbilden wollte, gefiel nicht allen. „Es hieß dann, man wisse, wo meine Familie lebt und es kamen immer wieder Männer auf Motorrädern angefahren“, schildert er Einschüchterungsversuche.

Über den Iran machte sich Mohammad auf den Weg in die Türkei und von dort mit dem Schlauchboot über das Mittelmeer bis nach Griechenland. „Fünf Stunden hat es gedauert“, erinnert er sich und ist heute noch froh, diesen Weg überlebt zu haben. „Aber das wäre nichts für meine Schwester. Eine 22-Jährige kann das nicht alleine machen, vor allem nicht als Frau, das ist viel zu gefährlich. Und unsere Eltern sind schon zu alt für eine solche Flucht.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor sechs Jahren sei er dann zuerst in Brandenburg gelandet, wo ihm nach anderthalb Jahren die Abschiebung drohte. „Ich habe damals trotz meines abgeschlossenen Studiums eine kaufmännische Ausbildung angefangen, um bleiben zu können“, erinnert er sich. Seine Ausbilder hätten aber festgestellt, dass er überqualifiziert sei, und ihm empfohlen, das Studium fortzusetzen. So kam er 2018 nach Rostock, um hier seinen Master zu machen. „Und ich liebe die Lage an der Ostsee. Ich komme zwar aus einem Land mit unglaublich vielen Bergen und dachte immer, dass ich Berge mag. Aber mittlerweile liebe ich das Meer genauso.“

Todesangst nach Drohungen der Taliban

Seine Schwester Hafiza wurde 1998 in der Provinz Maidan Wardak in Afghanistan geboren. „Das Dorf war klein, aber meine Träume groß“, schreibt sie in dem Brief, in dem sie um dringende Evakuierung bittet. Sie wollte zur Schule gehen und studieren, „damit ich eines Tages für die Rechte der Frauen in meinem Land kämpfen kann“. Wegen der Grausamkeit der Unterdrücker von den Taliban sei die Familie nach Kabul geflohen. Diese „Barbaren“, schreibt Hafiza, die jetzt als Taliban bekannt sind, wollten damals schon ihren ältesten Bruder töten. „Er ist nach Europa geflohen und lebt heute als anerkannter Flüchtling in München, schreibt Hafiza.

Die Taliban haben Bilder von Hafiza Qasimi zerstört. Quelle: privat

Im Jahr 2019 hätte sie zwei Klassenkameradinnen durch einen Selbstmordattentäter verloren. „Es war schmerzhaft für mich. Damit ich nicht selber eines Tages getötet werde, war ich gezwungen, mit meiner Familie mein Land zu verlassen und in den Iran zu gehen“, so Hafiza. „Dort wurden wir als ,Afghani Kasafat’, als schmutzige Afghanen beschimpft“, erinnert sie sich. Nachdem die Familie neun Monate im Iran lebte, sahen sie auch dort keine Zukunftsperspektive. „Ich habe meine Familie gebeten, mit mir nach Kabul zu gehen, damit ich weiter studieren kann“, schreibt Hafiza. Dass die Stadt und das ganze Land nur ein Jahr später von den Taliban erobert werden und ihre Heimat für sie zur Lebensgefahr wird, hätte damals niemals geahnt.

Ehrenamtlich für Rostocker Flüchtlinge aktiv

Mohammad hofft, dass sich jemand findet, der seiner Schwester hilft. Deren Rettung beschäftigt ihn derzeit Tag und Nacht. „Ich habe ihr versprochen, dass ich ihr helfe, dass sie eine bekannte Künstlerin wird. Sie wollte ihre Bilder auch mal in Europa ausstellen, um eine andere Sichtweise auf afghanische Frauen zu zeigen“, erzählt er.

Unterstützung erhält der junge Student von seinen Kollegen beim „Eine-Welt-Landesnetzwerk“, wo er nebenberuflich arbeitet. Im Ehrenamt engagiert sich Mohammad außerdem für jene Flüchtlinge, die neu in Rostock ankommen. Und das, obwohl er selbst noch nicht weiß, ob er bleiben kann. Denn alle sechs Monate muss er seinen Aufenthaltstitel verlängern lassen. „Was verrückt ist: Auf dem Papier steht, dass sie meine Identität als Afghane anzweifeln. Dabei bin ich in Rostock offiziell als Student angenommen, meine Dokumente wurden akzeptiert“, beschreibt er die Schwierigkeiten seines Asylverfahrens.

All das sei aber gerade nachrangig. Für den 27-Jährigen geht es jetzt darum, das Leben seiner Schwester zu retten. „Natürlich sorge ich mich um meine ganze Familie. Aber meine Schwester ist am meisten in Gefahr, deshalb hat ihre Evakuierung Priorität“, erzählt er. Angesichts der neusten Nachrichten, die das nahende Ende der deutschen Luftbrücke verkünden, schwindet die Hoffnung. Aufgeben wird Mohammad aber keinesfalls. Denn schon seine Schwester malte bei einem ihrer Kunstwerke den Schriftzug: „We are not stoppable – wir sind nicht aufzuhalten.“

Von Claudia Labude-Gericke