Rostock

Bei Ikea shoppen, das Zimmer einrichten, neue Freunde finden und abends in eine Bar oder in den Club gehen – darauf freut sich wohl jeder Studierende, der neu an der Uni ist. Für Amelie Dirks fing das Wintersemester in Rostock allerdings nicht wie erhofft an. Während andere sich bereits eingelebt haben und ihr Studentenleben mit Präsenzlehre wieder in vollen Zügen genießen, ist sie noch immer auf Wohnungssuche. „Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer wird“, sagt sie.

Derzeit lebt sie in einer Ferienwohnung in der Innenstadt. 790 Euro zahlt Amelie für die 35-Quadratmeter pro Monat. Eine Dauerlösung sei das definitiv nicht. „Ich würde mir auch gerne einen Nebenjob suchen, aber ohne einen festen Wohnsitz wird das schwierig“, sagt die Studentin. Zumal es schon anstrengend sei, neben dem Studium noch eine Wohnung zu suchen. Das Wintersemester läuft bereits seit einigen Wochen und die Studentin, die Anglistik und Medienwissenschaften im Master studiert, hat bereits alle Hände voll zu tun mit der Uni.

WG-Zusage wurde nach zwei Wochen zurückgenommen

Die Zusage für das Studium hat sie erst Ende September bekommen, seitdem ist sie auf der Suche nach einer Bleibe in Rostock. Pendeln ist für Amelie keine Option. Denn sie kommt aus einem etwa 400 Kilometer entfernten Ort in Nordrhein-Westfalen. Vor dem Masterstudium hat sie bei ihren Eltern gewohnt. Die Umzugskisten sind bereits gepackt und setzen Staub an. Seit fünf Wochen war sie nicht mehr dort, denn noch immer gibt es kein Datum für einen Umzug. „Ich hatte bereits eine Zusage für eine WG“, erzählt sie, „Zwei Wochen später kam dann die Nachricht, dass ich doch nicht einziehen kann“. In ihrer Stimme schwingt Enttäuschung mit. Der Mitbewohner, der ausziehen wollte, bleibe jetzt doch in der Wohnung. Für Amelie bedeutet das, weitere vier Wochen in der teuren Ferienwohnung zu bleiben. Die könne man nämlich nur monatlich mieten.

Anfangs sei sie schon mit bestimmten Vorstellungen an die Wohnungssuche gegangen. So wollte sie am liebsten in einer WG in der Innenstadt wohnen, da sie neu in Rostock ist. Jetzt sei sie froh, wenn sie in Lütten-Klein etwas finden würde. „Groß Auswahl hat man nicht.“ Circa 15 WGs habe sie bisher schon angeschrieben, schätzt die 23-Jährige. „Entweder kam direkt eine Absage oder gar keine Antwort. Viele nehmen die Anzeige auch nicht aus dem Portal, wenn das Zimmer vergeben ist“, erzählt sie von ihren Erfahrungen. Drei WGs habe sie sich bereits angeschaut, darunter die eine, die ihr zunächst zugesagt hatte.

Auch bei der Wiro, die größte Wohnungsgenossenschaft in Rostock, habe sie sich angemeldet, aber auch von da kamen bisher kaum Angebote. Dem Pressesprecher der Wiro zufolge liegt der Leerstand in Wohnungen derzeit bei etwa 1,8 Prozent. Die Nachfrage sei groß und es lohne sich, sich frühzeitig als wohnungssuchend zu registrieren.

Studentenwohnheim ausgebucht

Ihren Bachelor hat Amelie Dirks in Erlangen (Bayern) gemacht. „Als ich dorthin gezogen bin, habe ich innerhalb einer Viertelstunde den Vertrag für ein Wohnheimzimmer bekommen“, erinnert sie sich zurück. Auch da fing ihre Wohnungssuche etwa vier Wochen vor Unistart an. In Rostock habe man ihr gesagt, dass erst im nächsten Jahr etwas im Studentenwohnheim frei wird. „Das hat mich überrascht“, sagt Amelie.

Laut Malena Wiechers, Pressesprecherin des Studierendenwerks Rostock-Wismar gingen zum Wintersemester dieses Jahr über 1300 Anträge für 462 freie Zimmer im Studentenwohnheim ein. Fast 1000 Absagen habe das Studierendenwerk wieder verteilen müssen. Sie empfiehlt: „Sobald das Antragsformular verfügbar ist, bewerben. Das ist meist sechs Monate vor Semesterbeginn. Es ist nicht schlimm, wenn man noch keine Zulassung für die Uni Rostock hat.“ Ab Mitte Juli werden dann die Zimmer vergeben. Hier gilt: Wer zuerst kommt, malt zuerst. Der Vertrag komme aber erst zustande, wenn die Studienbescheinigung vorliegt. Eine Information, die Amelie Dirks zu spät erfahren hat.

Doch Amelie ist nicht die Einzige, die noch eine Wohnung sucht. Eine Kommilitonin habe dasselbe Problem, erzählt sie. Die beiden haben jetzt beschlossen, zusammenzuziehen und nach Zweiraumwohnungen zu suchen, wenn auch die letzten Anfragen abgesagt werden. Ihre Hoffnung setzen sie jetzt ganz darauf.

Von Gina Henning