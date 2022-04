Rostock

„Falls jemand ungeplant schwanger ist und verzweifelt: Kind und Studium lassen sich miteinander vereinen. Es wird ganz anders, als man es sich vorstellt, aber es ist auch sehr viel schöner“, sagt Linda Uhlmann (27). Die junge Frau weiß, wovon sie spricht: Sie selbst ist Mutter einer anderthalbjährigen Tochter – und studiert Englisch und Biologie für Regionalschullehramt an der Uni Rostock.

„Mit Kind zu studieren, da gehört man selbst an großen Unis einer Minderheit an“, sagt die 27-Jährige. Damit hat sie Recht: Nach Angaben der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks haben etwa sechs Prozent aller Studierenden in Deutschland ein oder mehrere Kinder.

Studium mit Kind: „Wir haben klare Vorteile gesehen“

Ausgerechnet am Tag ihrer ersten Prüfung war Uhlmanns Schwangerschaftstest positiv, „aber ich habe trotzdem bestanden“, sagt sie lachend. Ihre Tochter war ein Wunschkind – und das, obwohl auch ihr Partner noch Student an der Uni Rostock ist. Das Paar habe klare Vorteile gesehen, während des Studiums ein Kind zu bekommen: Man sei einfach flexibler, sagt Uhlmann.

„Auch wenn die Lehre ausschließlich in Präsenz stattfindet, habe man mehr Freiheit als bei dem klassischen Nine-to-five-Job“, so die Studentin. Sie und ihr Freund könnten sich so einfach abstimmen, wer wie viel in welchem Semester schaffe. Die kleine Tochter besuche noch keine Kita – denn das brauche sie nicht. Während des Studiums könne man deutlich mehr Zeit mit dem Kind verbringen. „Das ist unser Luxus“, sagt Uhlmann.

Doch die junge Mutter nennt auch eine Herausforderung: Zeitmanagement. „Wenn man sein Studium gut machen möchte, dann braucht man Zeit und Struktur – das wird schwierig mit Kind“. Was sie außerdem bemängelt: Den Internetauftritt der Uni Rostock zum Thema Studium mit Kind. Die Website sei längst nicht mehr aktuell, das könne für junge Eltern auch abschreckend wirken.

Diese finanzielle Hilfe gibt es für Studierende mit Kind Es gibt verschiedene Möglichkeiten, finanzielle Unterstützung während des Studiums zu erhalten. Hier ein paar Beispiele: – Elterngeld: Eigentlich ist es ein Lohnersatz für entfallenes Einkommen. Studenten hatten vorher kein oder nur ein niedriges Einkommen. Sie erhalten dann den Mindestbetrag von 300 Euro. – Mutterschaftsgeld: Mutterschaftsgeld erhält man im Zeitraum von sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt. Nur wer vorher eine Erwerbstätigkeit (Voll- oder Teilzeit sowie Minijob) ausgeübt hat, kann das Mutterschaftsgeld beantragen. – Kindergeld: Auf Antrag wird das Kindergeld ohne Voraussetzungen gezahlt – also auch an Studierende. Auch haben sie weiterhin Anspruch auf das eigene Kindergeld. – BAföG-Kinderbetreuungszuschlag: Wer ein oder mehrere Kinder betreut und BAföG-berechtigt ist, erhält einen monatlichen Kinderbetreuungszuschlag. – Stipendium: Einige Stiftungen unterstützen das Studium mit Kind – allerdings unter bestimmten Bedingungen. Die Christiane Nüsslein-Volhard-Stiftung etwa fördert nur Frauen, die ihre Doktorarbeit in der Naturwissenschaft ablegen möchten. – Bundesstiftung Mutter und Kind: Wer nicht genug Sozialleistungen erhält und sein Studium eventuell abrechen muss, kann Unterstützung von der Stiftung erhalten. Diese prüft die finanzielle Lage und entscheidet, ob Leistungen gezahlt werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Und wie sieht die Finanzierung aus? Uhlmann und ihr Partner haben zusätzlich zum Kindergeld den Corona-Bonus für Familien erhalten. Zum Bafög kommen monatlich 150 Euro Betreuungsgeld hinzu. Uhlmann selbst war zwölf Monate in Elternzeit, ihr Partner zwei Monate – in diesem Zeitraum haben sie auch Elterngeld erhalten. „Ansonsten gehen sowohl der Papa als auch ich noch nebenbei arbeiten“, erzählt die Studentin.

Bibliothek muss kinderfreundlicher werden

Um nun auch anderen Studierenden mit Kindern unter die Arme zu greifen, hat Uhlmann pünktlich zum Start des neuen Semesters eine neue Stelle angetreten: Als „Projektmitarbeiterin für den Bereich Studieren mit Kind“ beim Asta der Uni Rostock möchte sie andere Eltern zusammenbringen und sich ihren Belangen annehmen.

Was Uhlmann außerdem angehen möchte: Das Angebot für Eltern in der Bibliothek. In der Campusbibliothek Südstadt gebe es zwar einen KESS (Abkürzung für Kinder-, Eltern-, Spiel- und Studierzimmer), doch dieser sei nicht genug: Auch brauche es einen KESS in der Bibliothek in der August-Bebel-Straße. Der Grund: „Das sind vor allem die Geisteswissenschaften und vieles, was man nicht ausleihen kann – es wäre ein riesen Aufwand, wenn man eben Literatur von dort braucht, aber mit Kind nur in der Südstadt lernen kann“, erklärt Uhlmann.

Wegen Corona: Mehr Zeit für Kind

Josefine Ulbricht (22) ist eine junge Mutter, die Angebote der Uni Rostock nicht nutzte – denn bis auf die Urlaubssemester benötigte sie keine weitere Unterstützung der Hochschule. Sie wohne eine Autostunde von Rostock entfernt. Im ersten Semester nach dem Wiedereinstieg hätten sich Mutter, Oma und Vater um ihre dreijährige Tochter gekümmert, wenn sie zu einer Vorlesung musste.

Josefine Ulbricht mit ihrer Tochter Quelle: privat

Und dann kam die Pandemie: „Die Online-Vorlesungen und Seminare waren super, da ich nicht nach Rostock fahren musste und meine Veranstaltungen während der Kindergartenzeit wahrnehmen konnte“, erzählt Ulbricht.

Die 22-Jährige ist überzeugt: Die Uni Rostock sollte grundsätzlich Veranstaltungen auch online anbieten. Corona habe ihr Studium um einiges erleichtert. „Ich konnte mich nebenbei auf das konzentrieren, was mir am wichtigsten ist: Erziehung und Zeit für meine Tochter.“ Online-Vorlesungen hätten ihr die Flexibilität gegeben, die man im Alltag mit Kindern brauche.

Dieser Meinung ist auch Björn Bachmeier (40). Er studiert Deutsch und Englisch auf Lehramt in Rostock. Durch die Online-Vorlesungen konnte auch er mehr Zeitz mit seinem zweieinhalb-jährigen Sohn verbringen. Aber einen Aspekt der Online-Lehre bedauert er: „Viele kennen ihre Kommilitonen nicht“. Das klassische Studentenleben habe schon darunter zu leiden, räumt er ein.

Von Julia Kaiser