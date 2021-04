Eine unscheinbare Grünfläche zwischen Innenstadt und Stadthalle wird das neue Herz der Rostocker Südstadt: Schon in den kommenden Wochen will die Hansestadt das Areal verkaufen. Vorher aber wird noch die wichtigste Bahnbrücke der Stadt abgerissen. Welchen Folgen das hat und was auf dem Gelände am Kesselbornpark geplant ist.