„Wir wollen die Ersten sein. Das ist der geilste Supermarkt der Stadt und wir warten seit Monaten darauf, hier wieder einkaufen zu können“, sagt Helene Schrötter. Dass sie für die Poleposition in der Kälte ausharren muss, nimmt die Rostockerin gern in Kauf. Zusammen mit Lene Horstmann steht sie vor dem Rewe in der KTV, obwohl der Markt erst in einer Stunde öffnet. Und zwar zum ersten Mal seit gut zehn Monaten. So lange war er wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Im Markt kann es Christine Wiedemann kaum erwarten, die Türen aufzuschließen. „Ich bin wahnsinnig glücklich, dass es jetzt endlich losgeht.“ Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie in dem Supermarkt im Friedhofsweg. Hier hat sie als 16-Jährige ihre Ausbildung begonnen, inzwischen ist sie Chefin des Ladens. Nach zehnmonatiger Rundum-Erneuerung darf sie Kunden und Kundinnen an diesem Mittwochnachmittag erstmals wieder in „ihrem“ Rewe begrüßen. Darauf hatten sie viel länger als geplant verzichten müssen.

Galerie: So sieht es im neu gestalteten Rostocker Rewe aus

Im Juni 2020 war der Markt für den Umbau geschlossen worden. Der ursprünglich geplante Termin für die Wiedereröffnung, November 2020, ging buchstäblich in Flammen auf: Ein Brandstifter legte im Oktober vergangenen Jahres Feuer auf der Baustelle und machte so zunichte, was in den Monaten zuvor entstanden war.

„Der Markt war im Prinzip schon fertig, kurz vor der Abnahme. Dann die Brandstiftung, alles auf Anfang“, sagt Bernd Schwarting, Bauleiter bei Rewe, „Am längsten gedauert haben die Schadensaufnahme, Trocknung und Reinigung. Als die Handwerker im Januar endlich wieder an ihre Arbeit konnten, ging es dann sehr schnell.“

Heiße Snacks, viel Regionales

Auch am Eröffnungstag geht’s heiß her: Im Bistro „deli am Markt“ füllt das Team von Anja Gohlke die Auslagen mit knusprigen Hähnchenschenkeln und Snacks wie Sandwiches oder Kuchen auf. Abkühlung verspricht die Softeis-Maschine. Heute gibt es Häppchen und Getränke nur zum Mitnehmen. Sobald die Corona-Regeln es erlauben, darf auch direkt im Rewe geschlemmt werden: Direkt am Eingang lädt ein großzügiger Sitzbereich dazu ein, sich vor oder nach der Einkaufstour zu stärken.

Ebenfalls neu ist die Salattheke, auch sie startet pandemiebedingt in abgespeckter Form: Grünzeug gibt es hier aktuell nur abgepackt. Wenn die Lockdown-Lockerungen es zulassen, kann sich hier jeder nach eigenem Gusto Zutaten zusammenstellen.

Sushibar ist ein neues Highlight

Gleich gegenüber wickeln Profis Reis, Fisch und Gemüse in Noriblätter ein: Die Sushibar zählt zu den neuen Highlights im Rewe. „Einmalig in Rostock“, schwärmt Markt-Managerin Christine Wiedemann. Auch sonst gibt’s einiges, was den Geschmack der Kundschaft treffen dürfte: eine große Obst- und Gemüse-Abteilung, viele regionale Produkte und Bio-Ware.

Fleischtheken-Chefin Rilana Neumann und ihre Kollegen bieten an, was bei vielen Grillfans das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt: Rindersteaks aus dem nigelnagelneuen Dry-Age-Reifeschrank. Wer auf tierische Produkte verzichten möchte, wird auch fündig: Das Angebot an veganen und vegetarischen Produkten sei wesentlich größer als früher, sagt Christine Wiedemann.

Verkaufsfläche deutlich vergrößert

Apropos groß: Durch den Umbau hat sich die Verkaufsfläche des barrierefreien Einkaufsmarkts auf rund 1900 Quadratmeter vergrößert. Die Gänge sind deutlich breiter, die Regale niedriger und besser erreichbar. Das Sortiment umfasst nun circa 18 000 verschiedene Produkte. Zugelegt hat Rewe auch bei den Öffnungszeiten: Der Supermarkt öffnet künftig schon um 6 Uhr und ist dann montags bis freitags bis 23.30 Uhr und samstags bis 22 Uhr für die Kundschaft da.

Kurz vor Ladenaufschluss hat sich vor dem Rewe eine Menschentraube gebildet. Etliche Gesichter kennt Markt-Chefin Christine Wiedemann. „Viele Kunden und Kundinnen kommen seit Jahren zu uns in den Markt.“ Wiedervereint ist auch ihr Team.

Für die Zeit des Umbaus waren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in andere Rewe-Filialen in und um Rostock gewechselt. Nun sind sie zurück in der KTV, mit Verstärkung: Das Personal zählt 75 statt der bisher 60 Kollegen. Für die Chefin ist die Rückkehr in „ihren“ Rewe ein Glücksmoment. „Rostock und der Markt sind meine Heimat.“

Neue Zweigstelle des Baustoff-Handels Jacobs Cement

Während die Kunden und Kundinnen wieder alle Waren des täglichen Bedarfs im KTV-Rewe kaufen können, kündigt sich am anderen Ende von Rostock die nächste Markt-Eröffnung an: Der Baustoff-Handel Jacobs Cement eröffnet in der Nähe des Fischereihafens eine neue Zweigstelle.

Laut Unternehmenshomepage soll die Filiale in der Marieneher Straße am 26. April erstmals die Türen für Kundschaft öffnen. Fenster, Terrassen-Holz, Kaminöfen – hier wird angeboten, was man braucht, um Wohnung, Haus oder Garten zu verschönern. Es ist der erste Markt von Jacobs Cement in der Hansestadt.

Von Antje Bernstein