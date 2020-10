Rostock

„ Livemusik und Karaoke dürfen nicht stattfinden. Es tut uns sooo leid.“ Dieser Hinweis ist seit einiger Zeit auf einer Tafel vor dem „Mambo No. One“, dem beliebten Irish Pub in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, zu lesen. „Die Musik muss mindestens drei Meter weg stehen von den Gästen. Das bekommen wir hier nicht hin“, erklärt Inhaber Birger Barth. „Für die Musiker ist es eine harte Zeit. Wir hätten sie gern weiter unterstützt.“

Die Betreiber der Pubs, Kneipen und Bars der Hansestadt leiden unter der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Vorschriften. „Es ist hart, wenn nichts reinkommt, man aber trotzdem weiterzahlen muss. Wir haben im Pub sonst immer zusätzliche Aushilfen eingestellt. Aber die 40 Gäste – weniger als die Hälfte von dem, was wir sonst hatten – schaffen wir allein“, sagt Barth.

Emotionale Grenzen

Häufig stoße er „emotional und psychisch an Grenzen“, sagt der Rostocker. „Die Ungewissheit, die schlechte Kommunikation zwischen den Behörden, den Verbänden und uns verunsichert uns. Es gibt doch keine gesicherten Studien darüber, dass Bars ein Infektionsherd sind.“ Ans Aufgeben habe er jedoch nie gedacht. „Wir wollen kein Geld vom Staat. Wir haben uns selbstständig gemacht, um unseren Job zu machen“, betont der Gastronom.

Bei all dem Kummer ist Barth froh über den Zusammenhalt im Team und der Unterstützung der Gäste. „Als wir wieder öffnen durften, allerdings nur bis 21 Uhr, kamen die Leute schon um 15 Uhr. Alle ziehen mit, halten sich an die Regeln und akzeptieren, wenn wir keinen Platz mehr haben“, sagt er. „Ein halb voller Pub ist nicht das Ziel, aber besser als ein geschlossener Pub.“

Viele Gäste im Sommer

Auch Jakob Schranck von der Szenebar „b sieben“ ist froh über die Unterstützung der Gäste. „Nach der Wiedereröffnung waren sie sofort wieder da. Im Sommer konnten wir vieles wieder aufholen“, sagt er. „Wir konnten unsere Außenterrasse zum Glück erweitern.“

Dennoch graut es dem Geschäftsführer vor der Zukunft. „Die Bundeskanzlerin hat gesagt, dass wir nicht notwendige Kontakte vermeiden sollen. Das kann ich natürlich nachvollziehen, es ist aber auch ein Urteil für die Bars und Kneipen“, sagt Schranck. „Wenn alle darauf hören würden, dann hätten wir zwar geöffnet, aber ohne Gast.“ Schranck ist der Überzeugung, dass sein Lokal weniger riskant ist als eine private Party zu Hause. „Wir haben Vorkehrungen getroffen: Weniger Gäste, neue Lüftung. Alle halten sich an die Regeln“, betont der Rostocker.

Für viele ein Anlaufpunkt

Die Zeit des Lockdowns sei aus gesundheitlicher Sicht nachvollziehbar, aber dennoch hart gewesen. „Es geht nicht nur um das Geld“, so der Gastronom. „Eine Kneipe oder Bar lebt von dem sozialen Kontakt. Viele Gäste haben hier ihr zweites Wohnzimmer.“

Die Angst vor einem erneuten Lockdown sei da – aber auch die Hoffnung, dass es in Rostock nicht so weit kommen wird. „Kleinere Einschränkungen wären nicht toll, aber auch das würden wir hinbekommen“, sagt Schranck.

Gemeinsame Veranstaltung: Pubquiz

Sowohl der Irish Pub als auch das „b sieben“ nehmen regelmäßig am Bunker-Pubquiz teil. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat wird im „Bunker“ am Stadthafen ein Quiz veranstaltet, dass in zahlreiche Bars in Rostock und Stralsund per Livestream übertragen wird. Teams zu maximal fünf Leuten stellen sich in fünf Runden jeweils zehn Fragen verschiedener Themenbereiche. Auch während des Lockdowns eine beliebte Freizeitgestaltung der Rostocker: Die Organisatoren haben kurzerhand eine Onlineversion des Quiz angeboten. Bis zu 600 Zuschauer waren vor den Bildschirmen dabei.

„Wir sind mittlerweile wieder auf dem Punkt, wo wir vor dem Lockdown waren, aber das war ein langer steiniger Weg“, sagt Quizmaster Marco Böhme. Das erste Vor-Ort-Quiz nach dem Lockdown Ende Mai sei verhalten gewesen – für die kommende Veranstaltung am 5. November hätten sich bereits zehn Bars angemeldet.

Unsicherheit ist zu spüren

„Ich freue mich, dass die Kneipen voll sind – so voll wie sie dürfen“, sagt Böhme. „Aufgrund der Abstandsregeln müssen viele Gastronomen Anfragen von Teilnehmern absagen. Das ist kein schöner Zustand.“ Böhme spürt die Unsicherheit der beteiligten Gastronomen. „Viele fragen sich, ob es sich lohnt. Wenn ein großer Club wie der ST-Club nur fünf Tische aufstellen darf, ist das völlig unter Wert“, sagt er. „Wir wurden oft gefragt, wie wir das im ‚Bunker‘ organisieren. Ich versuche, da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.“

Der Quizleiter blickt mit Sorge auf die aktuellen Zahlen. „Wir wissen nicht, wie das alles weitergeht. Alle haben sich einigermaßen mit der Situation abgefunden. Aber ich fürchte, dass bis zum nächsten Quiz wieder irgendwas nicht erfreuliches in Kraft treten wird.“

Von Katharina Ahlers