Rostock: Täter mit Halloweenmasken greifen Frau an

Rostock

Am Sonntagabend haben unbekannte Täter eine Frau in Rostock überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 18.35 Uhr war die 32-Jährige auf Höhe des Parkplatzes Rohrmannsche Koppel in Richtung Warnemünde unterwegs. Dort wurde sie von hinten von zwei Männern angesprochen. Zunächst reagierte sie nicht, woraufhin die Täter an sie herantraten, sie an der Schulter festhielten und mit einem unbekannten Gegenstand streiften.

Dabei wurde ihre Kleidung beschädigt und sie erlitt leichte Verletzungen im Bauchbereich. Die Täter trugen weiße Halloweenmasken und forderten Geld und das Handy der Frau. Nachdem sie dies übergeben hatte, gelang es ihr zu fliehen. Die Männer sollen 1,90 Meter und 1,74 Meter groß sein, schlank und mit einer schwarzen Kapuzenrobe bekleidet gewesen sein. Auf der weißen Halloweenmaske befanden sich unterhalb der Augen schwarze Tränen.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend etwas auf Höhe des Parkplatzes Rohrmannsche Koppeln beobachtet haben. Hinweise nimmt die Rostocker Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 entgegen, in jeder anderen Polizeidienststelle oder online unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ