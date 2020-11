Rostock

Eine vierköpfige Tätergruppe hat am 28. Oktober eine schwere Raubstraftat sowie einen Diebstahl, bei denen die Opfer zum Teil Verletzungen erlitten, in Rostock verübt. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Ermittler die Tatverdächtigen nun stellen.

Am Tatabend wurde zunächst ein 38-Jähriger Mann im Lindenpark in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt Opfer, später auch noch eine 21-jährige Frau auf einem Sportplatz in der Südstadt. Die Täter nahmen ihre Wertsachen an sich, gegenüber dem 38-Jährigen übten sie sogar massive körperliche Gewalt aus.

Eigentümer von Beweismitteln meldete sich bei Polizei

Durch akribische Ermittlungen, wie es von der Polizei heißt, konnten die Täter nun ausfindig gemacht werden. Die öffentliche Fahndung nach den Tatverdächtigen erbrachte schließlich die entscheidenden Hinweise, die die Ermittler auf die richtige Spur führten.

Zudem wurden im Lindenpark eine schwarze Sporttasche und zwei hochwertige dunkle Sweat-Shirts nach der Tat gefunden. Der Besitzer meldete sich selbst bei der Polizei. Der Fokus der Beamten fiel daraufhin auf vier Tatverdächtige, die eingehend zu dem besagten Abend befragt wurden. Es stellte sich heraus, dass die Gruppe für beide Straftaten verantwortlich ist.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Jugendliche deutscher Herkunft im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Die Staatsanwaltschaft Rostock veranlasste die Durchsuchungen der Wohnungen, bei denen die Ermittler schließlich das geraubte Diebesgut fanden.

