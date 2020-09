Rostock

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, zwei Automaten in Rostock zu knacken. In Lütten Klein wollten die Täter gegen Mitternacht einen Fahrkartenautomaten an einer Straßenbahnhaltestelle mithilfe von Sprengstoff gewaltsam öffnen. Durch die Explosion wurde die Maschine beschädigt. Die Unbekannten schafften es jedoch nicht, an das Bargeld heranzukommen. Dafür weckten sie die Nachbarschaft auf.

Gegen 3.30 Uhr ereignete sich ein zweiter Vorfall in Evershagen. Ein Mann und eine Frau versuchten mithilfe eines Winkelschleifers einen Zigarettenautomaten zu knacken. Nachdem sie einen Pfiff hörten, flohen beide. Auch hier konnten die Unbekannten nichts entwenden.

Die Fahndung blieb bisher erfolglos. Die Beamten haben Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, schweren Diebstahl und einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Von OZ