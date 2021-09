Am Sonntag (12. September) öffnen sich die Pforten Deutschlands größter Kulturveranstaltung: der Tag der offenen Denkmäler. So soll auf die Vielfalt und Bedeutung historischer Stätten aufmerksam gemacht werden. Auch viele Stätten in und um Rostock machen mit. Die OZ stellt zehn Highlights vor – mit Karte.