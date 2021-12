Rostock

Barfuß und vier kleine Kinder im Schlepptau: Wenn David Fenn durch Rostock läuft, dann dreht sich mancher Passant staunend um. „Wir werden ständig angesprochen. Ich bin inzwischen bekannt wie ein bunter Hund“, sagt der 37-Jährige lachend. Denn das, was der gebürtige Thüringer in Rostock seit acht Jahren macht, gibt es in der Hansestadt kein zweites Mal. Fenn ist derzeit Rostocks einziger Tagespapa – oder wie es im Verwaltungsdeutsch heißt: „männliche Kindertagespflegeperson“.

David Fenn betreut in seinen Räumen in der Blücherstraße bis zu fünf Kinder im Alter von einem bis zu drei Jahren. Von 8 Uhr morgens bis etwa 17 Uhr spielt er mit ihnen, erkundet mit ihnen die Natur, kocht – meist vegetarisch – für sie und legt sie schlafen. Er wickelt sie, lässt sie klettern und tröstet sie, wenn sie fallen.

Am liebsten barfuß unterwegs: Tagespapa David Fenn (37) mit seinen Hobbitkindern, die er betreut. Quelle: privat

Am liebsten streift der Wahl-Warnemünder mit ihnen durch die Natur. So findet man ihn und die vier Lütten in den Wäldern, Parks oder am Sildemower See. „Wir sind jeden Tag viel draußen, wenn es nicht zu kalt ist“, sagt Fenn. Wenn er mit den Kleinen im Wald unterwegs sei, brauche er auch kein Spielzeug. Der Wald biete Ruhe und gleichzeitig sei für die Kinder alles Spannende in der Natur.

An diesem Tag regnet es viel und der Tagesvater hat Entspannungsmusik aufgelegt. Er spielt Lieder auf der Gitarre und macht Quatsch mit den Kindern. Luise (1) und Linda (2) toben in ihren Betten. Dann schnappt sich Linda die Gitarre und singt leise eine Melodie nach. „Sie ist unglaublich musikalisch“, sagt David Fenn. Das Schöne an so einer kleinen Gruppe sei, dass man individuell auf jedes Kind eingehen könne. Der kleine Mattes Tore, der am Silvestertag ein Jahr alt wird, erkundet den Spielraum mit seiner Mama, er ist zur Eingewöhnung hier.

„Die Eltern kommen inzwischen bewusst zu mir“

Wie überzeugt man als Mann in einer typischen Frauen-Branche Familien, einem ihre Kinder anzuvertrauen? Anfangs seien viele zu ihm bekommen, die keinen Krippenplatz bekommen haben. Heute sei das anders. „Es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Die Familien suchen bewusst mich aus, und ich sie – es muss natürlich passen“, sagt der Vater einer zehnjährigen Tochter.

Mattes Mama, Christine Kiehns (36), ist glücklich darüber, einen Platz bekommen zu haben: „Wir haben uns bewusst für ihn entschieden. Ich habe David immer gesehen, als ich mit dem Kinderwagen spazieren gegangen bin. Er ist so geduldig und liebevoll mit den Kindern, hat immer ein Lächeln auf den Lippen und ist mit viel Herzblut dabei. Da wusste ich: Hier will ich mein Kind hinbringen.“

Immer weniger Tagesmütter – aber David Fenn ist ausgebucht

Insgesamt 88 Kindertagespflegepersonen gibt es laut Stadtverwaltung derzeit – 2019 waren es mit 141 deutlich mehr. Mit den gestiegenen Krippenplätzen ist die Nachfrage bei den Tagesmüttern gesunken. Fenn sagt: Drei Kinder in der Gruppe zu haben, sei für ihn die Untergrenze, um überleben zu können. Und auch das gehe nur einige Monate. Damit hat er allerdings keine Sorgen: Im März 2022 kommt das fünfte Kind in die Gruppe, mehr sind gesetzlich nicht erlaubt. Damit ist der Tagespapa bis Frühjahr 2023 komplett ausgebucht.

Der Mann mit den Dreadlocks, dem Faible für Westen und dem fröhlichen Lachen kam zu der Idee, Kinder zu betreuen, als er selbst Vater wurde. Zuvor hat er Abwassertechniker gelernt, zwei Semester Biotechnologie studiert und im Callcenter gearbeitet. Dann kam seine Tochter zur Welt. „Da habe ich festgestellt, ich kann mit Kindern echt gut. Das macht mir Spaß.“

Kindertagespflege „Hobbitkinder“ – „Ich bin riesiger Tolkien-Fan“

Er grübelt ein Jahr, macht im November 2013 die dreimonatige Ausbildung und übernimmt die Elternzeitvertretung für eine Tagesmutter. Als sie danach nicht wiederkommt, steigt er voll ein in die Selbstständigkeit. „Es ist einfach ein so cooler Job, wir haben hier eine gute Balance gefunden und es ist großartig, wenn die Eltern und Kinder glücklich sind“, sagt Fenn. Viele Familien blieben auch nach ihrer Zeit bei ihm untereinander befreundet.

Beim Namen der Tagespflege hat er sich was einfallen lassen: „Hobbitkinder“ steht an der Scheibe. „Ich bin ein riesiger Tolkien-Fan und wollte nicht so was Langweiliges. Wenn die Leute an unserer Scheibe vorbeigehen, lächeln sie oft beim Lesen.“ In dem Sozialen Netzwerk Instagram teilt er Momente aus dem Alltag als Tagespapa unter dem Namen @hobbitkinder_rostock.

Seit vier Jahren fast nur noch barfuß unterwegs

Passender könnte es auch nicht sein: Der Name ist hier sozusagen Programm. Wer die Tolkien-Bücher oder Filme kennt, der weiß: Hobbits sind klein, gewitzt und laufen immer barfuß. Auch die vier Kinder, die der Tagespapa betreut, sind oft ohne Schuhe unterwegs. Drinnen sowieso und draußen ab etwa 12 Grad auch, aber nur, wenn die Eltern das möchten, betont David Fenn.

Er ist seit vier Jahren leidenschaftlicher Barfußgänger. „Am Anfang nur phasenweise, inzwischen mache ich fast alles barfuß“, sagt der 37-Jährige. Das habe sein Leben verändert. So halte er den Alltagstrott fern, spüre ein Freiheitsgefühl und die Verbindung zum Boden: „Man fühlt, wo man steht.“ Er fügt verschmitzt hinzu: „Und ich fühle mich ein bisschen wie ein erwachsenes Kind.“ In all den Jahren habe er sich nur einmal an einer Scherbe geschnitten. So lerne man bewusster durch die Welt zu gehen. Jetzt im Winter stoße er temperaturmäßig jedoch an seine Grenzen. Unter null Grad zieht der Rostocker meistens doch seine Schuhe an.

