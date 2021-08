Rostock: Tatverdächtiger Baumarkt-Räuber von Lichtenhagen verhaftet

Rostock

Ein 42-jähriger Tatverdächtiger, der am 7. Juli einen räuberischen Diebstahl in einem Baumarkt in Rostock-Lichtenhagen begangen haben soll, wurde am Dienstag von der Polizei verhaftet.

Der Mann ist bereits einschlägig vorbestraft und steht derzeit unter einer Bewährungsstrafe. Das Amtsgericht Rostock erließ einen Durchsuchungsbeschluss und einen Haftbefehl. Die Polizeibeamten fanden in der Wohnung des Tatverdächtigen eine Schreckschusswaffe und entsprechende Munition. Nach der Richtervorführung wurde der 42-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Von OZ