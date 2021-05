Rostock

Der Rostocker 3D-Drucker-Hersteller Aim3D ist am Donnerstag mit dem Ludwig-Bölkow-Preis ausgezeichnet worden. Das 2017 gegründete Unternehmen hat einen Drucker entwickelt, mit dem Metall- oder Keramikteile eingebettet in Kunststoff im 3D-Druck gefertigt werden können. Das Gerät sei weltweit das erste dieser Art gewesen, sagte Clemens Lieberwirth, technischer Leiter bei Aim3D.

Der Preis wird von den drei Industrie- und Handelskammern des Landes und dem Schweriner Wirtschaftsministerium an innovative und erfolgreiche Technologieunternehmen in MV verliehen. Die Auszeichnung war die nachgeholte von 2020, da vergangenes Jahr die Zeremonie wegen Corona ausgefallen war.

Besonderes Verfahren

Das Besondere an dem Verfahren von Aim3D: Feinstes Metallpulver wird zusammen mit einem herkömmlichen Kunststoffgranulat im Drucker verarbeitet. Anschließend wird der Kunststoff mechanisch oder chemisch herausgelöst und das verbliebene Metall bei großer Hitze in einem Ofen verschmolzen. Die Form bleibt dabei stabil. So können Werkstücke hergestellt werden, die herkömmliche 3D-Drucker nicht fertigen können, unter anderem Hohlkörper.

18 dieser knapp 100 000 Euro teuren Geräte hat das Unternehmen inzwischen verkauft, vor allem an Forschungseinrichtungen und Unternehmen in den Bereichen Auto, Medizintechnik sowie Luft- und Raumfahrt. Aim3D beschäftigt zwölf Mitarbeiter.

Durch Corona ausgebremst

Das Unternehmen ist eine Ausgründung der Maschinenbaufakultät der Uni Rostock. Der Drucker mit dem Namen Exam 255 wurde bis 2019 entwickelt. Mitten in der Phase der Markteinführung brach dann jedoch die Corona-Pandemie aus, was Aim3D stark ausbremste, erklärte Lieberwirth. Inzwischen ziehe die Nachfrage aber wieder an.

Ralf Svoboda von der Abteilung Technologieförderung im Schweriner Wirtschaftsministerium lobte es als „geniale Idee“, ein Standard-Ausgangsprodukt wie das Kunststoffgranulat zu nutzen und das dafür benötigte Werkzeug entsprechend anzupassen. Dadurch sei es möglich, den Preis der so gedruckten Teile auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken.

Halb so teuer – doppelt so schnell

Aim3D nennt in seiner Unternehmenspräsentation ein Preisbeispiel, in dem ein von Exam 255 produziertes Teil nur halb so viel kostet und doppelt so schnell fertig wird wie eines aus konventioneller Herstellung.

Allerdings könne nicht jedes beliebige Werkstück von seinem Drucker hergestellt werden, schränkte Lieberwirth ein. „Es ist kein Replikator“, scherzte er in Anspielung auf die Science-Fiction-TV-Serie „Enterprise“, in der Replikatoren auf Zuruf alles quasi aus dem Nichts zaubern können.

Von Axel Büssem