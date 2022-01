Rostock

Noch in diesem Jahr soll die Kreuzung der B 105 an der Evershäger Messestraße ausgebaut werden. Ziel ist es, den Verkehrsfluss zu verbessern. Doch erst mal kommt es wahrscheinlich zu Stau – denn für die rund sechs Monate dauernde Baumaßnahme werden Sperrungen auf der viel befahrenen Bundesstraße nötig.

Die Variante, wie die Kreuzung ausgebaut wird, steht bereits fest: So soll künftig aus Richtung Sievershagen kommend eine zweite Linksabbiegerspur Richtung Evershagen führen. Dafür wird die bestehende Mittelinsel angepasst und die Fahrbahnfläche in Richtung der Esso-Tankstelle verbreitert. Die Messestraße wird zudem um einen weiteren Fahrstreifen von der B 105 bis zur Ikea-Zufahrt erweitert.

Sperrungen außerhalb der Stoßzeiten

Laut der zuständigen Planer vom Büro Inros Lackner sei die Kreuzung damit auch für den Verkehr gewappnet, der durch die Erschließung weiterer Gewerbeflächen – zum Beispiel durch Decathlon und Möbel Kraft – erwartet wird. Beginnen soll der Umbau schon im Herbst dieses Jahres.

Ziel sei es, die Einschränkungen für Autofahrer und anliegende Gewerbetreibende so gering wie möglich zu halten, heißt es aus dem Rostocker Tiefbauamt. Deshalb würden die Straßenzüge nicht zeitgleich, sondern nacheinander ausgebaut. Auch der Rad- und Gehwegverkehr soll während der gesamten Zeit möglich sein. Geplant seien nur zeitweise Sperrungen – die außerhalb der Hauptverkehrszeiten stattfinden sollen.

Ortsbeirat: Ausbau unnötig?

Geht es nach dem Ortsbeirat Evershagen, könnte auf den großen Kreuzungsausbau sogar ganz verzichtet werden. Die Mitglieder des Gremiums schlagen stattdessen vor, die bestehende Linksabbiegerspur nach hinten zu verlängern, um den stauenden Verkehr aufzufangen. Zudem soll die Stadt prüfen, ob die erwartete Verkehrszunahme in diesem Bereich tatsächlich realistisch ist. Schließlich sei zukünftig damit zu rechnen, dass durch Mobilitäts- sowie Park-and-ride-Konzepte der Individualverkehr abnehmen wird. So wie es die Hansestadt, die sich zur Klimaneutralität verpflichtet hat, ja auch will. Die Berechnungen für die Evershäger Kreuzung gehen aber noch davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren drei Prozent mehr Kfz sowie acht Prozent mehr Lkw, vorwiegend Lieferverkehr, den Bereich nutzen. „Kritik gibt es auch, weil sich durch den Kreuzungsausbau für Radfahrer und Fußgänger in diesem Bereich nichts verbessert. So müssen Radfahrer immer noch die Ampeln nutzen und kommen nicht störungsfrei an der B 105 entlang“, fasst Ortsbeiratsvorsitzender Niels Schönwälder (SPD) die Diskussionen in seinem Gremium zusammen.

Von Claudia Labude-Gericke