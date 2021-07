Rostock

In 85 Prozent der Straßen in der Hansestadt gilt nach Aussage von Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) schon jetzt Tempo 30. „In fast allen Wohngebieten, vor Altenheimen und einigen Kitas und Schulen“, zählt Matthäus auf. Doch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen will mehr. Er verkündet vor seinem Urlaub, sich einer bundesweiten Initiative von sieben Großstädten anschließen zu wollen, die in Modellprojekten flächendeckend innerorts eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern einführen wollen, auch auf Hauptverkehrsstraßen.

Linke: Kein Schnellschuss mit Tempo 30

„Das wäre eine sehr wesentliche Veränderung des städtischen Verkehrs, die ruhig diskutiert werden muss.“ Eva-Maria Kröger, Fraktionschefin Linke in der Bürgerschaft Quelle: Ove Arscholl

Die Willenserklärung des OB sorgt für Unmut in Kommunalpolitik und Wirtschaft. „Das wäre eine sehr wesentliche Veränderung des städtischen Verkehrs“, reagiert Eva-Maria Kröger, Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bürgerschaft. Dieses Thema könne nicht im Schnellschuss durchgesetzt, sondern müsse in aller Ruhe diskutiert werden. Sie meldet erste Skepsis an: „Es ist gar nicht notwendig, überall in der Stadt die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu begrenzen, auch wenn es für Anwohner etwa aus Gründen des Lärmschutzes und der Lebensqualität angenehm wäre.“ Doch ganz genau müsse geprüft werden, was macht so eine Begrenzung mit Nah-, Berufs- und Lieferverkehr.

IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp sieht in so einem Modellversuch einen weiteren Schritt zur Ausbremsung des Wirtschaftsverkehrs. „Das aktuelle Beispiel der Parkstraße in Warnemünde zeigt, dass die Hansestadt mit dem Thema nicht verantwortungsvoll umgeht und selbst wichtige Hauptverkehrsstraßen einschränkt“, sagt Strupp. Die IHK zu Rostock habe immer wieder deutlich gemacht: „Gewerbebetriebe müssen auch weiterhin für Kunden, Handwerker und Dienstleister erreichbar bleiben.“

„Gewerbebetriebe müssen auch weiterhin für Kunden, Handwerker und Dienstleister erreichbar bleiben.“ IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp Quelle: Frank Söllner

Eine Temporeduzierung träfe den Lieferverkehr und die Pendler. „Daher wäre auch eine gesonderte Ausweisung von Ladezonen und gewerblich nutzbaren Stellplätzen unabdingbar, um den Interessen von Industrie und Handel ausreichend Rechnung zu tragen“, erklärt Strupp. Die IHK halte den derzeitigen Rechtsrahmen für angemessen und praktikabel, so Strupp, fordere aber zum Thema Verkehrswende einen attraktiven „zeitgemäß finanzierten“ öffentlichen Personennahverkehr und gut ausgebaute Fuß- und Radwegenetze.

In der Langen Straße fährt auch die Straßenbahn Tempo 30, im separaten Verkehrsraum außerhalb der Fahrbahnen aber auch 60 km/h. Quelle: Ove Arscholl

RSAG sieht Auswirkungen auf Fahrzeug- und Personalbedarf

Für die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) hätte eine Temporeduzierung „auf jeden Fall Auswirkungen auf den Fahrzeug- und Personalbedarf“, wie RSAG-Sprecherin Beate Langner mitteilt. „Weil sich die Fahrzeiten verlängern würden.“

OZ-Umfrage: Sind Sie für ein generelles Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde in den Städten?

Die konkreten Auswirkungen auf die Linien könnten erst ermittelt werden, wenn bekannt sei, ob das Tempolimit grundsätzlich gelten soll oder Einfallstraßen und mehrspurige Straßen von der Regelung ausgenommen werden. Die Straßenbahn fahre im Stadtgebiet unterschiedlich schnell, in separatem Verkehrsraum beispielsweise auf Abschnitten in Marienehe, Reutershagen, Evershagen durchaus 60 Stundenkilometer. In der Langen Straße gilt auch für die Bahn Tempo 30.

„Wir würden es begrüßen, wenn die Straßenbahn mindestens überall dort, wo sie nicht im Straßenraum fährt, keine Reduzierung der Geschwindigkeit erfährt“, betont Langner, denn das würde die Attraktivität des ÖPNV erhöhen.

Matthäus: Sicherheit vor Geschwindigkeit

„In der Stadt würde bei Tempo 30 innerorts ein Riesenschilderwald verschwinden.“ Holger Matthäus Verkehrssenator Quelle: Ove Arscholl

„Sicherheit und Stadtverträglichkeit stehen vor Geschwindigkeit“, betont Verkehrssenator Matthäus, der die Willenserklärung des OB unterstützt. „Es ist längst überfällig, die Verkehrsregulierung in die Hände der Städte zu geben“, so Matthäus. Bislang gelte Tempo 50 als Regelgeschwindigkeit innerorts. Herabsetzungen müssten mit großem Aufwand von den Kommunen begründet werden. „Es ist Zeit, die Beweislast umzukehren und überall von Tempo 30 auszugehen und dann die Notwendigkeit für höhere Geschwindigkeiten nachzuweisen.“

Damit würde laut Senator auch ein „Riesenschilderwald“ in der Stadt verschwinden. Bisher würden sich an bestimmten sensiblen Stellen die 30er und dann wieder 50er Schilder abwechseln, Vorsichts- und Achtungszeichen gesetzt. „Ich erkenne keinen Nachteil, sondern eher Vorteile“, sagt Matthäus. Dabei müsse geklärt werden, wie das Hauptverkehrsnetz stadtverträglich verteilt werde. In den Haupteinfallsstraßen Hamburger oder Tessiner Straße sowie Rövershäger Chaussee sollte seiner Ansicht nach weiter eine höhere Geschwindigkeit gelten. „Aber je näher es in die Stadt geht, wo viele Menschen wohnen, runter vom Gas“, meint Matthäus. Er denkt zum Beispiel an die Parkstraße in Rostock oder die Dethardingstraße. „Viele Straßen sind eng bemessen, das spricht für Tempo 30 oder 40“, erklärt der grüne Senator.

Radentscheid fordert Neuverteilung des Straßenraums

Christoph Neimög vom Rostocker Radentscheid vor dem Schilderwald in der Langen Straße. Quelle: Carolin Riemer

Zustimmung findet der Vorstoß des Rostocker OB auch bei den Mitgliedern des Rostocker Radentscheids. „Die Unfallschwere würde bei durchgängig Tempo 30 deutlich abnehmen“, sagt Sprecher Christoph Neimög. Die Innenstädte würden sicherer, leiser und lebenswerter. Eine schnelle Geschwindigkeitsreduzierung würde sich beispielsweise in der Doberaner und der Wismarschen Straße anbieten, „der Zulauf zum Brink“, so Neimög.

Schon lange fordert der Rostocker Radentscheid, den Rostocker Straßenraum neu zu verteilen und dem zunehmenden Zweiradverkehr mit Fahrrädern, Pedelecs und Rollern gerecht zu werden. Auch da hat Neimög einen Vorschlag: „Am Mühlendamm könnte ein Fahrstreifen für Radfahrer umgewidmet werden.“

Von Doris Deutsch