Rostock

Er zählt zu den Top-Stars der Eventreihe „Picknick-Konzerte“ im Rostocker Iga-Park: Axel Bosse. Der Musiker hat an der Warnow so viele Fans, dass er diesen Sommer eigentlich gleich zwei Konzerte unter freiem Himmel geben sollte. Weil die Karten für die erste Live-Show am 30. Juli so begehrt waren, hatte die Veranstaltungsagentur Kulturbotschafter Events ein Zusatzkonzert für den 29. Juli angekündigt.

Nun werden beide Konzerte zusammengelegt. Aus behördlichen Gründen, wie die Veranstalter mitteilen. Es findet also nur eine Show am Freitag, 30. Juli, statt. Alle Tickets, die für den 29. Juli erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit. Weitere Tickets für den 30. Juli sind ab sofort wieder verfügbar – online unter www.kulturbotschafter-events.de und an allen Vorverkaufsstellen.

