Rostock

Das Szenario am Rostocker Volkstheater am Freitagabend wirkte surreal und mutete fast an, wie in einem Endzeitfilm: Dort wo sonst Garderobenfrauen fröhlich plaudernd Mäntel in Empfang nehmen, stehen Männer in weißen Schutzanzügen mit Kapuze, Schutzmaske und blauen Gummihandschuhen und warten darauf, Theaterbesuchern ein dünnes Plastikstäbchen in die Nase zu schieben. Es sind Rettungssanitäter Julius Abert und Medizinstudent Maximilian Haase, die die Besucher auf Corona-Testen. Das Ergebnis gibt es nach 15 Minuten. Wer einen negativen Corona-Test hat, bekommt einen blauen Plastikchip und damit die Eintrittskarte für einen besonderen Theaterabend: Unter Corona-Bedingungen mit strengem Hygienekonzept feierte dort das Schauspiel „Jugend ohne Gott“ Premiere.

Zur Galerie Für die Vorstellung „Jugend ohne Gott“ waren Corona-Test und Maske nötig

Es ist die erste Premiere vor Zuschauern im Rostocker Volkstheater nach einer langen pandemiebedingten Durststrecke: Möglich ist dies im Rahmen eines Pilotprojektes der Hansestadt, das zeigen soll, wie Kultur und Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen umgesetzt werden können. Dafür macht sich Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen schon seit Längerem stark – mit seinen Ideen ist der sympathische Däne längst über die Grenzen von Rostock und MV hinaus bekannt und Dauergast in den einschlägigen Talkshows.

Premieren bundesweit nur an wenigen Häusern

Mit Erfolg: Dass die Premiere am Freitag und das Tanztheater „Life Letters 2“ am Sonnabend stattfinden, ist ein kleines Wunder. Vor allem, weil die sechs für diese Woche geplanten Premieren noch kurzfristig wegen zu hoher Inzidenzzahlen abgesagt worden waren. Nun ist Rostock neben Berlin und Tübingen eines der wenigen Häuser bundesweit, das vor Publikum spielen darf – erst mal. Für diese zwei Vorstellungen. „Danach wird es eine Auswertung geben, die an Stadt und Land geht, und dann hoffen wir, dass wir weitere Pilotprojekte genehmigt bekommen“, sagte Indendant Ralph Reichel. Was einfach klingt, ist das Ergebnis eines zähen Ringens von Theater, Stadt und Land. Bis zum Vorstellungsbeginn blieb bei vielen die Unsicherheit: „Momentan fühlt es sich alles noch sehr unwirklich an. Wenn der Vorhang aufgeht, werde ich erschöpft und glücklich ins Polster sinken. Bis dahin bleibt die Angst, dass noch etwas schiefgehen könnte“, sagte Reichel vor der Vorstellung.

Dennoch sei er sehr froh, Teil des Pilotprojektes zu sein und damit zum Erkenntnisgewinn über pandemiegerechte Abläufe beitragen zu können. Es gehe nicht zuletzt um die Sichtbarkeit von Kultur. „Theater ist Nahrung für Geist und Seele, die wir alle in diesen Zeiten besonders nötig haben“, betonte er.

Besucher sind glücklich, wieder im Theater zu sein

Wie nötig, zeigte die Reaktion vieler Besucher. Regelrecht ausgehungert nach Kultur nahmen sie die widrigen Umstände für den Besuch gern in Kauf. Dazu gehörte auch Marion Teipel aus Rostock, die nach dem unangenehmen Nasenabstrich immer noch strahlte. Über eine Warteliste hatte sie eines der kostbaren Tickets ergattert. Erst einen Tag vor Vorstellungsbeginn hatten die Theatermacher grünes Licht für die Aufführung bekommen, danach jeden auf der Warteliste persönlich angerufen. Auf rund 300 Interessierte kamen 100 Plätze. „Ich freue mich sehr, hier zu sein“, sagte die 51-Jährige. Im Hinblick auf die Hygienekonzepte der Häuser sei das längst überfällig. Sie fühle sich im Theater sicher, betonte sie.

Ähnlich ging es auch Ruth Langer und Tochter Marlene. „Wir hatten schon Herzklopfen, weil wir uns so darauf gefreut haben, endlich wieder ins Theater zu gehen“, verriet Mama Ruth. „Besser mit Maske, als gar nicht“, betonte sie. Auch für das Ensemble sei der Abend ein Motivationsschub: „Letztlich spielen wir ja für die Menschen“, sagte Schauspieler Ulrich Müller, der im Stück unter anderem einen Rektor und einen Pfarrer spielt. „Das Gefühl, wieder vor Publikum zu spielen, ist unbeschreiblich“, sagte auch Regisseur Daniel Pfluger. Was ihn am meisten freute: Obwohl zurzeit an anderen Theaterhäusern der Spielbetrieb weiter stillsteht – allein am Theater Vorpommern liegen zurzeit zehn Produktionen auf Eis – gebe es keine Missgunst. „Viele Kollegen haben mir geschrieben und mir Glück gewünscht“, sagte er. „Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich wünsche allen Kollegen ebenfalls, dass sie bald wieder spielen können.“

Madsen: „Abend hat Signalwirkung über Rostock hinaus“

Dieses Signal möchte auch Madsen aussenden, der gekommen war, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen: Der Abend habe Signalwirkung über Rostock und MV hinaus, und zeige, dass die Menschen in der Krise hoffen könnten, betonte er. „Das soll nicht die letzte Vorstellung sein, sondern die erste.“ Er hoffe, dass derartige Hygienekonzepte künftig bei vielen weiteren Veranstaltungen umgesetzt werden könnten. „So, dass wir vielen kreativen Menschen die Möglichkeit geben können, vor Publikum aufzutreten“, sagte er. Auch die Besucherkapazitäten ließen sich im Volkstheater noch weiter ausschöpfen.

Bei all der Aufregung um das Virus wurde das Stück fast zur Nebensache: Dabei hatte Regisseur Daniel Pfluger den brisanten Stoff von Ödön von Horváth mit frischen Ideen aufgepeppt und gekonnt ins Heute übertragen. Im Mittelpunkt steht ein junger Lehrer zur Zeit des Nationalsozialismus, der versucht, sich gegen die zunehmend politische Prägung seiner Schüler durch die Propaganda zu stellen, aber im Laufe des Stückes zunehmend zu einer hilfloseren Figur wird.

„Die Frage, die uns bewegt hat, war: Wie hättest du dich verhalten?“, sagt Pfluger. „Was würdest du gegen Demagogie, Hassparolen und Gewalt tun? Und tust du wirklich etwas, oder spuckst du nur große Töne?“ Dass der Stoff nichts an seiner Aktualität verloren hat, zeigt sich an jüngsten Ereignissen, wie dem Sturm auf das Capitol in Washington.

Einsatz von Videotechnik auf der Bühne

„Während der Proben hat uns der Einsatz von Videotechnik geholfen, um Distanz zwischen den Schauspielern herzustellen und trotzdem Nähe zu gewährleisten“, verriet Pfluger. Später hätten die Schauspieler mithilfe von Corona-Test wieder normal auf der Bühne miteinander interagieren können. Das zeigt sich auch im Stück: „Dort wird geschwitzt geküsst und gespuckt, während hinter der Bühne die Abläufe genau koordiniert sind“, sagt Pfluger und lacht. Für Aufsehen sorgen unter anderem seine überdimensionalen Puppenköpfe, mit denen er die Schauspieler unter anderem agieren lässt und bei seiner Inszenierung einen weiten Bogen spannt, der von Gewalt und Brutalität über Tragik bis zu unfreiwilliger Komik reicht. Das Schauspiel besticht nicht nur durch überragende Schauspieler, wie Luis Quintana (als Lehrer) und einen starken Ulf Perthel (in verschiedenen Rollen) sondern auch dadurch, das die Inszenierung äußerst facettenreich ist – mal hart und brutal, mal schrill und grotesk, mal absurd und verstörend.

Nach der Vorstellung zog Intendant Reichel eine positive Bilanz: „Es hat alles gut funktioniert. Wir sind froh, dass es keinen positiven Test gab, und gehen davon aus, dass wir mit diesen positiven Ergebnissen weiter an dem Piloten arbeiten können“, sagte er. Dann könnten schon bald weitere Premieren folgen.

Von Stefanie Büssing