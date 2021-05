Rostock

Ob Depression. quälender Corona-Frust oder Existenzangst: Um sich Sorgen von der Seele zu reden, müssen Rostocker und Rostockerinnen nicht zwingend monatelang auf einen Termin beim Therapeuten warten. Sie können stattdessen an einer besonderen Aktion der Kunsthalle teilnehmen.

Vom 27. Mai bis 6. Juni führt Clemens Krauss, seines Zeichens Künstler und ausgebildeter Psychoanalytiker, eine interventionelle und partizipative Performance in der Tradition von Joseph Beuys im Schaudepot durch. Täglich von 13 bis 17 Uhr finden 50-minütige Sitzungen mit Krauss statt, der sich per Kamera aus seinem Berliner Atelier für Einzelgespräche in der Kunsthalle zuschaltet.

So können Sie teilnehmen

Die Gespräche finden laut Kunsthalle in einem schall- und blickdichten Raum statt. Alles, was dabei zur Sprache kommt, soll unter den beiden Gesprächspartner bleiben.

Wer daran teilnehmen möchte, kann sich ab sofort dafür anmelden per Mail an depotperformance@kunsthallerostock.de.

Von ab