Rostock: Thorsten Ries als IHK-Geschäftsführer neu im Amt

Seit Anfang des Monats hat Thorsten Ries (52) das Steuer als neuer Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Rostock übernommen. Ries war zuvor Geschäftsführer der Heinr. Hünicke GmbH & Co. KG.

Anfang März hatte die Vollversammlung der IHK zu Rostock Thorsten Ries als Hauptgeschäftsführer der IHK zu Rostock berufen. IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp: „ Thorsten Ries übernimmt das Amt des Hauptgeschäftsführers in stürmischen Zeiten. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind noch nicht absehbar, viele Unternehmen unseres IHK-Bezirks kämpfen um ihr Überleben. Die Arbeitsagenturen melden Höchststände beim Kurzarbeitergeld. Ganze Wirtschaftsbranchen stehen vor strukturellen Änderungen. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Thorsten Ries die Wirtschaft in unserem IHK-Bezirk wieder auf Kurs bringen werden.“

IHK nach Corona

Der neue Geschäftsführer Thorsten Ries freut sich darauf, die Kontakte zu den Unternehmerinnen und Unternehmern zu vertiefen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IHK sowie deren Aufgabengebiete in den nächsten Tagen besser kennenzulernen und dann gemeinsam mit ihnen und dem IHK-Ehrenamt den Kurs für die Zukunft festzulegen.

Thorsten Ries: „Das Thema Corona hat in vielen Bereichen dazu geführt, zu fragen, wie eigentlich das Leben nach Corona aussieht. Wir müssen uns auch fragen: Wie sieht denn die IHK nach Corona aus?‘“

Der neue Geschäftsführer sieht diese Reflexion als gute Gelegenheit, die IHK neu zu denken und ein Dienstleistungsangebot auszubauen und weiterzuentwickeln, das die Unternehmen anspricht. Thorsten Ries legt darauf wert, dass er damit nicht infrage stellt, was in der Vergangenheit geleistet wurde. „Wichtig ist mir, dass wir jetzt das anpacken, was die IHK-zugehörigen Unternehmen künftig brauchen.“

