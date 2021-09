Rostock: Tierisch viel los beim Zoo-Fest - die Bilder vom Sonntag

Rostock

Als die historische Tram an der Straßenbahn-Station Zoo stoppt, scheiden sich die Wege: Fußballfans mit Schals und Fähnchen biegen rechts ab gen Ostsee-Stadion, wo an diesem Nachmittag der FC Hansa Rostock gegen Darmstadt antritt. Viele Familien zieht es zeitgleich dahin, wo buchstäblich tierisch viel los ist: zum Zoo-Fest.

Hüpfburgen, Kinderschminken, Trödelmarkt, Zaubershow und Live-Musik – das Programm ist kunterbunt. Schon mittags geht es auf der Festwiese heiß her. Am Lagerfeuer sitzt Maja Klabunde (7) und hält ein Stockbrot über die Flammen. „Mein erster Versuch.“ Mit Unterstützung von Papa soll’s klappen. Sollten die beiden doch was anbrennen lassen: Ringsum bieten Bratwurst- und Crepes-Stände Alternativen an.

Wilder Ritt auf der Biene

Während Maja Brot backt, geht’s für Willi rund beim Bienen-Rodeo. Vom Dreh-Insekt lässt sich der Siebenjährige nicht abwerfen. „Ich hab’s bis Stufe drei geschafft“, jubelt Willi Wahl über seine Cowboy-Qualitäten. Sein Bruder Hans (4) kann’s auch. Kaum hat er sich aus dem Sattel geschwungen, möchte er am liebsten gleich die nächste Runde drehen. „Das war toll.“ „Das ganze Fest ist richtig cool“, stimmt Willi zu. Papa Torsten freut’s, dass seine Jungs so viel Spaß haben.

Abtanzen mit „Greifi“

Vor der Bühne nimmt ein XL-Wasserhahn ein Bad in der Menschenmenge: Nordwasser-Maskottchen „H2ajo“ geht mit Kids auf Kuschelkurs. Ein paar Meter weiter tanzen Seawolves-„Wolfi“ und der Plüsch-„Greifi“ ab, umringt von Dutzenden Kindern. Erwachsene, die das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden möchten, können sich während des Zoo-Festes bei einem mobilen Impfteam immunisieren lassen.

Pinguine bleiben cool

Mancher lässt sich vom Trubel nicht aus der Ruhe bringen: Die Pinguine werden ihrem Ruf als coole Überlebenskünstler gerecht, springen in ihr Wasserbecken und tauchen – schwups – einfach unter. Auf der Festwiese geht’s indes erst richtig los: Für kleine wie große Kinder ist der Nachmittag ein Riesen-Spaß.

Von Antje Bernstein