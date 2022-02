Rostock

Nach intensiven Ermittlungen hat die Rostocker Kriminalpolizei einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Dem 20-Jährigen aus der Hansestadt, der sich bereits in Untersuchungshaft befindet, werden mehrere Einbrüchen in Einfamilienhäuser im Stadtteil Toitenwinkel zur Last gelegt.

Lesen Sie auch Einbruchserie bei Agrarbetrieben in Grevesmühlen und Rostock

Nach Angaben der Ermittler konnten dem einschlägig vorbestraften Verdächtigen zwei Einbrüche in Einfamilienhäusern sowie ein versuchter Einbruch zugeordnet werden. Er hatte versucht, bei den Taten erbeutete EC-Karten zum Einkauf an Tankstellen genutzt. Auf den Videoaufzeichnungen erkannten die Ermittler den Verdächtigen.

Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde Haftbefehl beantragt. Dieser wurde bewilligt und der junge Mann in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zur Einbruchsserie dauern an. Geprüft wird, ob der Tatverdächtige für weitere Straftaten verantwortlich ist.

Von OZ