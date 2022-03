Toitenwinkel

Wer einen Strauß für die bessere Hälfte, saisonale Dekorationen oder ein schnelles Geschenk zum Geburtstag sucht, der wird im „City Flower Blick“ von Cindy Kreuz fündig. Mitten im Herzen von Toitenwinkel.

Blumenträume für Toitenwinkel

Gegründet hat die 41-jährige Cindy Kreuz das Geschäft im Jahr 2011. Sie und ihre zwei Angestellten lassen in der Joliot-Curie-Allee Blütenträume wahr werden. Schnittblumen in allen Farben werden hier angeboten. So auch Dekorationen und Übertöpfe sowie Topfpflanzen.

Wie viele Blumen sie hier zur Auswahl hat, wüsste sie gar nicht, es wären einfach zu viele. Viele vermuten, dass die meisten Schnittblumen aus Holland kämen. Das stimme so aber nicht. „Holland ist der Umschlagpunkt – dort ist nur die Börse für Blumen“ stellt Kreuz klar. Der Markt wäre global, die meisten Schnittblumen kämen aus Ecuador. „Schnittblumen werden mit dem Flugzeug eingeflogen“ sagt uns Kreuz. Das Grün für die Sträuße, käme größtenteils aus Italien.

Wie der Markt global ist, so sei ihr Geschäft saisonal geprägt. Im Sommer: „Sommerkränze mit Hortensien“, zur Weihnachtszeit seien es vorrangig Adventskränze. Bald seien Ostersträuße gefragt. Während der Oster- oder Weihnachtszeit seien die Dekorationsartikel besonders stark nachgefragt.

Schwarze Rosen und Osterhasen

Leider gibt in diesem Segment Probleme, klagt Kreuz. „Das geht beim Übertopf los, über den Deko-Schmetterling bis hin zum Osterhasen“. Die bestellten Osterhasen seien auch immer noch nicht angekommen. Im Moment gäbe es Lieferschwierigkeiten. Das wäre besonders bedauerlich, „da hier im Umkreis auch sonst nicht viel ist“, sagt Kreuz. Viele ihrer Kunden kauften daher hier auch Geschenke für ihre Lieben.

Besonders spannend seien Sträuße für Anträge. „Da arbeiten wir häufig mit ausgefallenen Materialien wie Hühnerdraht.“ Welche Materialien sie nutze, könne der Kunde natürlich individuell bestimmen. Auch Themenhochzeiten seien immer interessant. Ein Thema wäre beispielsweise „black and white – da kaufen wir dann extra schwarz gefärbte Blumen ein“. Diese werden dann in Kontrast zu sehr viel Weiß gesetzt.

„Während Corona haben wir viel verkauft. Ich denke, dass die Leute sich einfach etwas Schönes in die Wohnung stellen wollten“, sagt die 41-Jährige. Während dieser Zeit seien die Geschäfte gut gelaufen. Im Moment sei es schwierig. „Es ist eingebrochen – wenn man ehrlich ist und überlegt, was man benötigt – dann ist ein Brot am Ende wichtiger“, weiß sie. Dennoch bringe ein Strauß Blumen immer etwas Glanz in die Hütte – und bereite viel Freude.

Von Sebastian Drewelow