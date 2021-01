Rostock

Für das verwaiste Zentrum von Toitenwinkel rückt eine Lösung in Sicht: Bis März will das Rostocker Planungsbüro PMR einen Bauantrag für eine Neubebauung am Toitenwinkler Stern einreichen. Wenn alles so klappt wie erhofft, könnte bis Jahresende der leerstehende Supermarkt abgerissen werden und die Arbeiten für das neue Gebäude beginnen. Geplant ist ein viergeschossiges Haus aus zwei Gebäudeteilen mit insgesamt 70 Mietwohnungen und Ladenlokalen im Erdgeschoss. „Wir haben jetzt einen städtebaulich abgestimmten Entwurf, den ich demnächst dem Ortsbeirat vorlegen werde“, sagt PMR-Geschäftsführer Alexander Gatzka.

Auf solche Nachrichten wartet der Stadtteil schon lange. „ Toitenwinkel braucht ein besseres Umfeld“, sagt Birgit Duttke. Die 54-Jährige führt seit 26 Jahren einen Handarbeitsladen am Stern – gegenüber vom ehemaligen Sky-Markt, der seit 2017 leer steht. Duttke engagiert sich mit der „Sternplatzinitiative“ gegen den schleichenden Niedergang des Viertels. Sie veranstaltete zum Beispiel Flohmärkte im leeren Supermarkt, bis die Immobilie vor knapp einem Jahr nach einem Brand in der Tiefgarage nicht mehr genutzt werden konnte.

Weniger Laufkundschaft, weniger Geschäfte

Damals war die frühere Rossmann-Drogerie ein paar Häuser weiter schon seit vielen Jahren dicht. Der Computer-Laden, der danach einzog, gab ebenfalls auf. „Immer wenn etwas schließt, merke ich das an meinen Büchern“, erklärt Birgit Duttke. Geschlossene Geschäfte führen dazu, dass weniger Leute über den zentralen Platz des Stadtteils laufen. Mit der fehlenden Laufkundschaft schrumpft der Umsatz, weitere Unternehmen müssen aufgeben. „Das tut weh“, sagt die Einzelhändlerin.

Marcel Ottmann arbeitet am Stern in Toitenwinkel: „Den Aufschwung sehe ich noch nicht“. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Neuerdings verzeichnet Toitenwinkel allerdings eine Trendwende: 375 neue Wohnungen entstanden vergangenes Jahr. Die modernen Neubauten fallen auf in der Nachbarschaft, die noch nicht komplett durchsaniert ist und in der viele Wohnhäuser noch so aussehen wie zu ihrer Entstehungszeit vor rund 30 Jahren. „Es ist gut, dass wieder neue Leute in den Stadtteil ziehen“, meint die Ortsbeiratsvorsitzende Anke Knitter ( SPD).

Gastronomie fehlt im Stadtteil

Marcel Ottmann, der in einem Bestattungsunternehmen am Stern arbeitet, mag nicht so recht an den baldigen Aufschwung glauben. „Den sehe ich nicht“, meint der 38-Jährige. Mit den neuen Häusern und deren Bewohnern könnten die Gegensätze noch zunehmen – zwischen den Zuzüglern, die sich die höheren Mieten in den Neubauten leisten können, und jenen, die schon vorher da waren und die finanziell oft nicht so gut gestellt sind.

Vielleicht sorgen neue Restaurants und Kneipen für Annäherung. „Viele Bewohner wünschen sich mehr Gastronomie,“, sagt Quartiersmanager Johannes Schmidt. Anke Knitter könnte sich ein Café vorstellen.

Angeblich war für den geplanten Neubau am Stern zeitweise ein Pflegeheim im Gespräch. Das würde den Platz nicht gerade aufwerten, befürchtet Marcel Ottmann. „Pflegeheime gibt es hier schon genügend.“ Doch das wird wohl nicht geschehen. „Ein Pflegeheim ist vom Tisch“, sagt Anke Knitter. Planer Alexander Glatzka bestätigt: Obwohl die Nachfrage groß sei, soll keine größere stationäre Pflegeeinrichtung entstehen. Im Gespräch sei allerdings, einige Wohnungen diesem Zweck zu widmen.

Bevor der Stern im neuen Glanz erstrahlt, geht das Geschäfte-Sterben wohl noch weiter. Auch die Ospa ist auf dem Sprung. Laut Ortsbeirat hat die Sparkasse von der Stadt ein unbebautes Grundstück an der Toitenwinkler Allee gekauft, um dort eine neue Filiale zu errichten.

Von Gerald Kleine Wördemann