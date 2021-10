Rostock

Kinder und Jugendliche besprayen in dieser Woche die Sporthalle der Wiro in Toitenwinkel – und das ganz legal. Mit Handschuhen und Atemschutzmaske ausgerüstet, werden sie von Robert Hochstaedter und Jörg Schünemann angeleitet. Die beiden Künstler der Firma Dosensport sprayen Bereiche der Fassade vor, wo die Kinder und Jugendlichen sich dann austoben können. Am Ende des Tages sorgen die beiden für die Feinheiten.

Mit dieser Aktion wird der Fassade im Bertha-von-Suttner-Ring ein neuer Look verliehen. Vier Sportarten, die in der Halle trainiert werden, werden in dem Kunstwerk vertreten sein: Basketball, Fußball, Handball und Badminton.

Um Graffitis an Wänden entgegenzuwirken

Entstanden ist die Idee im Team der Wiro Sportstätten. Da Graffitis immer wieder ein Problem seien, wurde beschlossen, die Halle selbst zu verschönern, wie Carsten Klehn, Pressesprecher der Wiro erklärt. Bereits 2018 habe es ein ähnliches Projekt mit dem In Via Verein in Lütten Klein gegeben. Dieses Mal hat sich das Team der Wiro an die Künstler von Dosensport gewandt. Sie begleiten schon seit langem Kinder-und Jugendprojekte.

Von Montag bis Donnerstag gestalten 55 Kinder und Jugendliche im Rahmen des Herbst-Camps der Rostocker Seawolves die Graffitiarbeiten mit. Sie wurden dafür in vier Gruppen eingeteilt. So können sich die Profis von Dosensport für alle Kinder Zeit nehmen, um ihnen die Technik zu erklären und Tipps zu geben. Bei den Kids im Alter von sechs bis 14 Jahren kommt diese Aktion gut an.

„Und jetzt aufpassen, dass du dich nicht selbst ansprühst“, warnt Robert Hochstaedter den zehnjährigen Pepe Prehn, als dieser die Sprühflasche in der Hand hält. Der Grundschüler hat an diesem Mittwoch Geburtstag und freut sich über die Aktion. Seine Mama steht stolz daneben, als sie ihn abholen will. Aber erst wird noch ein bisschen orange Farbe gesprüht. Auch die neunjährige Mia Koller findet Gefallen an dem Kunstprojekt: „Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es noch mal machen.“

Pepe Prehn (10) bekommt eine Einweisung von Robert Hochstaedter, freier Künstler von Dosensport. Quelle: Gina Henning

Auch der Basketballverein der Seawolves war von der Idee begeistert. Tobias Hahn, Projektleiter von „Basketball macht Schule“, möchte mit den verschiedenen Aktivitäten für Abwechslung bei den Kids sorgen. „Wir wollen Kindern ermöglichen, nicht nur Basketball zu spielen, sondern auch ihre künstlerische Ader zu entdecken, und ihnen gesunde Ernährung näherbringen“, erzählt Hahn. Eine Ernährungsberaterin ist dafür vor Ort. Beim nächsten Camp solle es musikalisch werden, verrät der 36-Jährige.

Mia Koller (9): „Das Sprayen hat Spaß gemacht. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es noch mal machen.“ Quelle: Gina Henning

„Ferienhighlight“ für die Kinder und Jugendlichen

Das Ziel des Projektleiters ist es ein „Ferienhighlight“ für die Kinder und Jugendlichen zu schaffen. Vorerfahrungen beim Basketball brauche man dafür nicht. Der Spaß stehe im Vordergrund. Nicht nur Kids aus Rostock, sondern mittlerweile auch aus Berlin oder Hamburg freuen sich jedes Jahr auf die Feriencamps der Seawolves. Unterstützt wird Tobias Hahn von den Trainern des Sportvereins.

V. l. n. r.: Fridtjof Mohr (18), Trainer bei Rostock Seawolves, Charly Brodmeier (18), FSJlerin bei Rostock Seawolves und Tobias Hahn (36), Projektleiter Basketball macht Schule. Quelle: Gina Henning

Gesprayt werden soll noch bis nächsten Mittwoch (13. Oktober). Dann soll das Bild fertig sein und eingeweiht werden. Die Namen der Kinder, die dabei geholfen haben, werden auf einer Tafel verewigt.

Von Gina Henning