Rostock

Mehrere Hubschrauber der Polizei sind in der vergangenen Woche über Rostocks Osten gekreist. Der Wasserschutzpolizei zufolge handelte es sich dabei um Suchaktionen von vermissten möglicherweise suizidgefährdeten Personen. In der Woche vom 27. September bis 3. Oktober hat es für die Suche nach Vermissten fünf Einsätze mit dem Hubschrauber in MV gegeben. Darunter auch abgängige Kinder und Jugendliche aus sozialen Einrichtungen.

Anwohner in den Stadtteilen Toitenwinkel, Dierkow und Gehlsdorf haben sich in den letzten Wochen vermehrt über die lauten Fluggeräusche gewundert. Zuletzt am Freitagabend. Teils wurden sie aber auch mitten in der Nacht davon geweckt. Einer Anwohnerin zufolge kreisten die Hubschrauber mit Scheinwerferlicht mehr als eine halbe Stunde über ihrem Wohngebiet. Die Zahl der Anforderungen des Polizeihubschraubers befand sich letzte Woche aber auf einem durchschnittlichen Niveau, wie Björn Nürnberg, Einsatz Sachbearbeiter der Wasserschutzpolizei mitteilt.

Hier bekommen Sie Hilfe bei Depression und Suizidgedanken Wenn Sie von Depression und Suizidgedanken betroffen sind, kontaktieren Sie die Telefonseelsorge (telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Von OZ