Rostock

Neuer Anlauf für den Umbau des Toitenwinkler Sterns: Alexander Gatzka vom Rostocker Architekturbüro PMR stellte am Donnerstagabend im Ortsbeirat des Stadtteils einen Entwurf für den Umbau des zentralen Platzes im Rostocker Nordosten vor. Fünf Jahre steht der ehemalige Sky-Supermarkt inzwischen leer. In den Läden ringsum wächst der Leerstand, der Platz verwaist. Nun soll er durch einen Neubau zu neuem Leben erweckt werden.

Zwei sechsgeschossige Gebäude – fünf Etagen Wohnungen, Geschäfte im Erdgeschoss – ersetzen die gammelige Kaufhalle und das alte Parkhaus. Der große Parkplatz dazwischen soll wegfallen und durch Grün- und Freiflächen ersetzt werden. Die Autos verschwinden komplett unter der Erde: in einem Parkhaus mit mehr als 120 Stellplätzen.

Hoher Sanierungsbedarf: So sieht der zentrale Platz des Stadtteils aus, der Supermarkt steht seit fünf Jahren leer. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Die „Aufenthaltsqualität“ soll steigen, so Gatzka. Er zeigte Entwürfe mit Straßencafés und spielenden Kindern. Der Platz habe eine „hohe städtebauliche Bedeutung für den Stadtteil“, erklärt der Architekt. Entsprechend hoch sind die von der Stadt aufgestellten Hürden. Für seine ersten Entwürfe wurde Gatzka im Gestaltungsbeirat nach eigenen Angaben „kräftig abgewatscht“. Die Stadt ließ daraufhin eine städtebauliche Studie anfertigen. Bei der Geschosshöhe scheint die Verwaltung allerdings eingelenkt zu haben – bisher hieß es, bei vier Etagen sei Schluss.

83 Wohnungen geplant

Die nun vorliegende Variante ist mit den Bauherren „noch nicht final abgestimmt“, entspreche aber den Städtebau-Vorgaben. So ähnlich wird es am Ende wohl aussehen. 83 Wohnungen sollen entstehen, mit Größen zwischen 45 und 120 Quadratmetern. Ob zumindest ein Teil davon als günstige Sozialwohnungen gebaut wird, ist noch offen.

Das Finanzierungskonzept sei noch nicht fertig, der Bauherr wisse noch nicht, ob er dazu Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau beanspruchen wird. Parterre sollen Läden einziehen, beispielsweise ein Bäcker oder Friseur. Konkret sei auch dazu noch nichts entschieden.

Abriss bis Ende des Jahres

In diesem Sommer will der Architekt bei der Stadt den Bauantrag einreichen. Mit einer Genehmigung sei erfahrungsgemäß in einem Zeitraum zwischen sechs Monaten und einem Jahr zu rechnen. Die Toitenwinkler werden wohl noch eine ganze Weile mit dem abgerockten Platz leben müssen. Der Sky-Markt könnte bis Ende des Jahres abgerissen werden, stellte Gatzka bereits zu Beginn des Jahres in Aussicht.

Im Ortsbeirat wurden Sorgen wegen der wegfallenden Parkplätze laut. Noch gibt es den alten, „extrem hässlichen“ Supermarkt-Parkplatz, so Gatzka, der hier gelegentlich selbst als Besucher des Ärztehauses seinen Wagen abstellt. Mit dem Sky-Gebäude verschwinden auch die früheren Kunden-Stellplätze. Die Parkplätze für die Bewohner der neuen Häuser kommen unter die Erde – zusammen mit 119 aus dem alten Parkhaus, für die ein Grundbucheintrag besteht. Eine Verpflichtung, zusätzliche öffentliche Parkplätze einzurichten, gibt es für den Bauherren nicht, betont der Architekt.

Kritik wegen fehlender Parkplätze

„Das sind zu wenige Parkplätze“, kritisierte Ortsbeirat Matthias Blum (CDU/UfR). Birgit Duttke (Grüne) berichtete von zugeparkten Grünflächen, weil durch die vielen Wohnneubauten der Firma Semmelhaack so langsam der Parkraum knapp werde. Vorsitzende Anke Knitter (SPD) sprach von Änderungen im Baurecht, wonach für Wohnneubauten inzwischen weniger Stellflächen geplant werden müssen als früher. Es sei aber ein Trugschluss, zu erwarten, dass „die Leute dann automatisch ihr Auto abschaffen“.

Stattdessen nimmt chaotisches Parken im Stadtteil zu, auch in bislang weniger betroffenen Gegenden. Selbst der ausschließlich Fußgängern und Radfahrern vorbehaltene Stern wurde zeitweise als Groß-Parkplatz von Patienten der Arztpraxen missbraucht. Der Kommunale Ordnungsdienst konnte das größtenteils wieder beenden.

Von Gerald Kleine Wördemann