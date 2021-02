Rostock

Bislang noch unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag im Keller eines Mehrfamilienhauses in Rostock ein Feuer gelegt. Es entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro, verletzt wurde niemand. Wie Sarah Schüler, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Rostock, sagte, rückten Feuerwehr und Polizei am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr in die Martin-Luther-King-Allee in den Stadtteil Toitenwinkel aus.

In der hintersten Ecke des Kellers hatten ein alter Staubsauger und weitere Materialien Feuer gefangen. Anwohner bemerkten den Brand und verständigten den Notruf. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug an und bekämpfte die Flammen.

Keller nun sanierungsbedürftig

Durch das Feuer wurde der Kellerbereich stark verrußt, Wasserleitungen zudem beschädigt und ein Teil der Deckenverkleidung verbrannt. Eine technische Brandursache könne laut Aussage der Beamten ausgeschlossen werden, vielmehr handelt es sich um eine vorsätzliche Legung des Feuers. Verletzt wurde niemand, der Keller ist nun sanierungsbedürftig.

