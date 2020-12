Rostock-Toitenwinkel: Von wegen „toter Winkel“ 

Rostock

Wer Toitenwinkel einmal etwas näher auf den Zahn fühlt, bemerkt schnell, dass viel mehr als Plattenbauten und einem „toten Winkel“ hinter dem 3,7 Quadratkilometer großen Stadtteil steckt.

„Es ärgert uns total, dass Toitenwinkel so einen schlechten Ruf hat“, erklärt Cindy Mardini, Leiterin des Stadtteil- und Begegnungszentrums (Sbz) „Twinkelhus“. Zusammen mit Christine Kuhlmann, Projektleiterin einer Bewegungsgruppe des Sbz, zeigt sie die verschiedenen Facetten des Stadtteils Toitenwinkel im Nord-Osten Rostocks auf.

Cindy Mardini ist Leiterin des Stadtteil- und Begegnungszentrums „Twinkelhus“ in Toitenwinkel. Quelle: Anna-Katharina Fischer

Seit 2008 gilt das Sbz in Toitenwinkel als Mehrgenerationenhaus – einem Begegnungsort für alle Generationen. Vor Ort werde die Stadtteilarbeit von Partnern wie Schulen, Kindertagesstätten, Migrationsberatung und Selbsthilfegruppen unterstützt. Das Ziel des Sbz ist, soziale Kontakte im Stadtteil zu entwickeln und zu fördern. Dies gelingt beispielsweise mit der Bücherstube, dem Kleiderstübchen oder dem Tanzcafé.

Bewegungsgruppe in Rostock

Christine Kuhlmann ist in Berlin auf eine Bewegungsgruppe für Frauen gestoßen. Als sie nach Toitenwinkel zog, wollte sie sich auch dort einer solchen Gruppe anschließen. „Eine Bewegungsgruppe gab es hier nicht und da habe ich beschlossen, selbst eine Gruppe zu gründen“, erklärt Kuhlmann. In dieser Gruppe sei es beispielsweise möglich, den Stadtteil in kurzen Strecken zu erkunden. Es seien Routen durch die Natur geplant, denn davon gäbe es reichlich.

Christine Kuhlmann hat eine Bewegungsgruppe in Zusammenarbeit mit dem Stadtteil- und Begegnungszentrum ins Leben gerufen. Quelle: Anna-Katharina Fischer

„Wir haben hier mehrere Teiche. Zum Beispiel den Schäferteich beim Friedensforum. Da kann man wunderbar spazieren gehen“, sagt Kuhlmann. In der Nähe des Spielplatzes Mörikeweg befindet sich ein Stück Wald. Er werde von vielen Jugendlichen als Treffpunkt genutzt, denn dort seien sie unbeobachtet.

Alte Gärten – wie im Märchen

Ein kleines Stück weiter lassen sich weitere Grünflächen, Bäume und Pflanzen finden. „Hier war früher alles voll mit Gärten, deswegen nennt sich der Teil auch die Alten Gärten“, erklärt Cindy Mardini. Hier hole sie sich oft Beeren für Marmelade oder pflücke sich den ein oder anderen Apfel vom Baum. Für sie sei es wie ein Zaubergarten: „Es ist verwunschen hier – wie im Märchen“, beschreibt die 42-Jährige einen ihrer Lieblingsplätze. Neben dem Grün lassen sich aber auch noch alte Gartenlauben finden. Dadurch bekomme es einen „verwitterten Charme“.

Spazieren gehen und Fahrrad fahren bis spät abends

Insgesamt haben 14 419 Einwohner (Stand 2019) in Toitenwinkel ein Zuhause gefunden. Neben den Wohnungen in den typischen Plattenbauten befinden sich in Nord-Westen des Stadtteils, in Toitenwinkel Dorf, viele Ein- und Mehrfamilienhäuser. Dort steht auch die im 14. Jahrhundert entstandene Dorfkirche, die laut Mardini sehr sehenswert sei. Eine idyllische Ruhe und auch bis Markgrafenheide ist es von hier nicht weit. Man kann viel draußen sein und bis spät abends spazieren gehen oder Fahrrad fahren. Aber ist es gefährlich, abends durch Toitenwinkel zu laufen?

Zu dieser Frage hat die Leiterin des Sbz eine klare Meinung: „Das ist totaler Quatsch. Die Kriminalität ist hier nicht höher als in anderen Stadtteilen“. Das habe auch die Polizei kürzlich in einer Ortsbeiratssitzung bestätigt: Klar gäbe es auch mal problematische Fälle, aber die gäbe es überall.

Bürgerpark entsteht – Gaststätte fehlt

Seit einigen Jahren gebe es Zuwachs an jungen Leuten. Deswegen werde in Toitenwinkel zurzeit viel gebaut und neue Wohnräume geschaffen. Zusätzlich solle ein sogenannter Bürgerpark entstehen. Es soll ein Mehrgenerationenpark werden, wobei die Bürger mitgestalten durften. Vor allem sollen viele Sitzgelegenheiten sowie Outdoor-Sportgeräte entstehen. Wann dieser Park allerdings umgesetzt wird, ist noch ungewiss.

Was sich viele Einwohner von Toitenwinkel wünschen sei eine Gaststätte oder ein Café – ein Ort, wo sich die Bewohner auch abends hinsetzen, essen und trinken können. Bis dahin gebe es aber viele andere Einrichtungen, die man in der Freizeit nutzen könne. Neben dem Stadtteil- und Begegnungszentrum gehört beispielsweise auch die Alte Schmiede, in der sich unter anderem ein Kino befindet, zu diesen Einrichtungen. Generell gebe es in Toitenwinkel viel Zusammenhalt untereinander. „Wir haben ein tolles Netzwerk“, schwärmt Mardini.

Alles in allem ist in Toitenwinkel also „verdammt viel los“. Davon berichtet auch der „Toitenwinkler Augenzeuge“, der monatlich auf der Internetplattform Youtube, bei rok.tv und auf der Internetseite toitenwinkler-augenzeuge.de erscheint. Er zeigt in 30 Minuten einen Zusammenschnitt, was im vergangenen Monat in Toitenwinkel stattfand. Mit Interviews, Videos und Bildern zu Veranstaltungen wie dem Laternenfest, dem Zuckerfest oder dem Frauentag.

Von Kira Müller