Rostock

Der Tourismusverband MV verschenkt insgesamt 20 Tickets für Kurzentschlossene in Rostock. Im Rahmen der MV-Tourismustage 2021 findet am Mittwoch, den 8. September eine Sondervorführung des Films „Wem gehört mein Dorf?“ mit anschließender Diskussion mit dem Regisseur in Rostock statt. Der Film startet um 19 Uhr im Lichtspieltheater Wundervoll in der Frieda 23.

Der Tourismusverband verschenkt für den Kinoabend noch zehn Mal zwei Tickets, an diejenigen, die sich am schnellsten per E-Mail melden. Wer eine Chance auf zwei Tickets haben möchte, kann bis 15 Uhr eine E-mail an c.lange@auf-nach-mv.de schicken. Die Gewinner werden schnell vom Tourismusverband MV benachrichtigt.

Von OZ