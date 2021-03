Rostock

Ein Transporter einer Autovermietung ist in den frühen Morgenstunden am heutigen Dienstag im Rostocker Ortsteil Toitenwinkel in einem Wohngebiet in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Der Vorfall hatte sich gegen 2.30 Uhr auf einem Parkplatz am Hafenbahnweg zugetragen.

Anwohner sahen zuerst einen hellen Feuerschein und entdeckten schließlich das lodernde Fahrzeug vor ihrer Tür. Sie wählten den Notruf. Als Polizei und Feuerwehr wenig später eintrafen, stand der Transporter lichterloh in Flammen. Auch die Wiese, die sich neben dem Wagen befindet, brannte.

Schaden von rund 40 000 Euro

Trotz des sofortigen Löscheinsatzes der Feuerwehr brannte der Transporter vollständig aus. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 40 000 Euro. Das Fahrzeug gehört einer Autovermietung. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus, der Kriminaldauerdienst untersuchte das Fahrzeug am Dienstagvormittag, der Tatort war deshalb noch abgesperrt.

Personen und weitere Autos kamen nicht zu Schaden. Die Beamten prüfen, ob es einen Zusammenhang zu mehreren Brandstiftungen aus Bad Doberan gibt. Im Laufe des Montagabends bis in die Nacht hinein brannten in der Münsterstadt fünf Fahrzeuge, auch sie wurden allesamt mutwillig angesteckt.

Von Stefan Tretropp