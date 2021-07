Rostock

Das Angebot klang fast zu schön, um wahr zu sein: „Neuwertige Doppelhaushälfte mit Einbauküche“ im begehrten Stadtteil Gehlsdorf. Sechs Zimmer, 144 Quadratmeter Wohnfläche, gehobene Ausstattung, mit moderner Wohnraumlüftung. 310 000 Euro sollte das Ganze kosten. Ein Schnäppchen im hart umkämpften Rostocker Immobilienmarkt. Es hatte bloß einen Haken: Es war nicht wahr.

Interessenten, die Anfang Juli auf das Inserat im Internetportal Immowelt antworteten, bekamen erst einmal eine längere E-Mail. Eine junge Koreanerin meldete sich auf Englisch. Sie habe mit ihrem Mann, einem Ingenieur, ein paar Jahre in Rostock gewohnt. Nun sei die Familie mitsamt Kindern nach Großbritannien umgezogen, das Haus in Rostock bräuchten sie nicht mehr. „Ich werde nur noch im Urlaub nach Deutschland kommen“, schreibt die Dame. Weil sie wenig Zeit habe, kümmere sich „eine internationale Agentur“ um den Hausverkauf.

Interessenten am Gartenzaun

Als Beweis ihrer ehrlichen Absichten hat sie ein Foto ihres Passes angehängt. Wenn man weiter interessiert sei, möge man ihr doch ebenfalls eine Kopie vom Ausweis schicken.

Ob das jemand machte, bleibt unklar. Sicher ist nur, dass in den vergangenen Tagen immer wieder Kaufinteressenten am Wiesengrund in Gehlsdorf auftauchten, die ebenfalls eine Mail der Frau, die sich „Heejung You-Ryu“ nannte, bekommen hatten. Familien waren dabei, berichtet eine Nachbarin am Gartenzaun, die mit den Betroffenen gesprochen hat. Die berichteten ihr, dass sie nicht nur ihren Ausweis an die vermeintliche Frau You schicken sollten, sondern auch Kopien ihrer Kreditkarte. „Das war versuchter Betrug“, vermutet die Nachbarin. Der Eigentümer, den sie kennt, wolle Strafanzeige stellen. Eine Bitte um Kontaktaufnahme lässt der Besitzer unbeantwortet.

Fälle nehmen zu

„Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich bei dem Inserat um einen Betrugsversuch“, bestätigt Immowelt-Sprecher Daniel Raumer. Laut Polizeipräsidium Rostock hat Online-Betrug mit der Corona-Pandemie stark zugenommen, auch mit Immobilien. Seit Jahresbeginn gingen im Präsidiumsbereich 35 Anzeigen ein. Meist ging es dabei um Wohnungen, in drei Fällen um Häuser. Ob und wie viel Geld die Ganoven erbeutet haben, ist nicht bekannt. Zum ominösen Angebot aus Gehlsdorf findet sich noch kein Eintrag im Polizeicomputer.

Auch beim Vermieten von Ferienimmobilien versuchen Betrüger in der Region, zunehmend Kasse zu machen. Zwei Anzeigen wegen nicht vorhandener Ferienhäuser stellten Betrugsopfer laut Polizei seit Januar, zweimal ging es um Hausboote, auf die die vermeintlichen Vermieter zwar keinen Zugriff hatten, aber trotzdem Geld kassieren wollten. Erst vor ein paar Tagen nahm ein Internet-Provider auf Drängen der Neubrandenburger Polizei eine Hausboot-Vermietungsseite vom Netz, die vermeintliche Hausboote an der Müritz und auf Usedom vermittelte. Mindestens elf Personen leisteten die geforderte Anzahlung von 600 Euro und hörten dann nie etwas von dem Fake-Vermieter.

Ziel: Vernunft abschalten

Um an das Geld ihrer Opfer zu kommen, versuchen die Täter verschiedene Wege. Sie verlangen beispielsweise eine Sicherheitszahlung für die Abholung des Schlüssels. „Seriöse Anbieter werden vor der Besichtigung einer Immobilie grundsätzlich nicht auf Zahlung von Geld bestehen“, warnt Immowelt-Sprecher Raumer. Im Gehlsdorfer Fall hatten es die Kriminellen offenbar auf Identitäts- und Kreditkartendaten abgesehen, um damit Kasse zu machen.

Der Schnäppchenpreis soll bei Kaufinteressenten die Vernunft abschalten, heißt es bei Immowelt. Der Anbieter betreibt nach eigenen Angaben großen Aufwand, um Fake-Inserate zu finden und vom Netz zu nehmen. Es gebe ein mehrstufiges Prüfverfahren, unter anderem mithilfe von automatischen Filtern, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten. Die E-Mail-Adressen und Passkopien besorgen sich die Täter meist durch Daten-Phishing im Netz, Fotos und Beschreibungen kopieren sie aus echten Inseraten.

In der Gehlsdorfer Wohnstraße soll in den kommenden Tagen ein Umzugswagen vorfahren. Neue Bewohner ziehen in die Doppelhaushälfte, heißt es in der Nachbarschaft. Es sind die neuen Mieter, die bisherigen sind ausgezogen. Zum Verkauf stand die Immobilie nicht.

Von Gerald Kleine Wördemann