In Zeiten der Corona-Pandemie haben viele Paare ihre Hochzeit abgesagt oder verschoben. Denise Esch und Heiko Pockrandt aber trauen sich: Sie heiraten am 20.02.2021 im Rostocker Standesamt. Freunde und Familie nehmen einiges auf sich, um ihnen in Corona-Zeiten die Traumhochzeit zu ermöglichen. Und sie machen dem Paar schon vor dem Jawort ein Geschenk.