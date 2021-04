Rostock

Erneut sind viele Geschäfte geschlossen, die Einkaufsstraßen leer, die Schulen bis auf eine Notbetreuung verwaist. Der harte Lockdown legt Rostock ab Montag für mindestens vier Wochen weitgehend lahm. Das trifft auch das Stadtviertel, in dem in Nicht-Corona-Zeiten das Leben tobt: die KTV. Doch im Kiez tut sich was.

Der KTV-Verein will Rostockern und Rostockerinnen mit Lichtblicken durch den Lockdown helfen – in Form von coronakonformen Events. Denn fest steht: Beliebte Veranstaltungen, die viele Menschen anziehen, können auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden.

Ein Corona-Opfer: das KTV-Fest. Es war für den 5. Juni geplant, muss aber erneut verschoben werden. Nachdem es schon 2020 pandemiebedingt ausfallen musste, werden sich die Rostockerinnen und Rostocker ein weiteres Jahr gedulden müssen. Neuer Termin ist der 4. Juni 2022. Doch auch im aktuellen Jahr soll gefeiert werden – digital. Der KTV-Verein entwickelt Online-Alternativen zum KTV-Fest, kündigt Andy Szabó an.

Der Gastronom bildet zusammen mit Konrad Mühlichen, Lisa Hantsch sowie Valeska Stephan und Eric Mielke den neuen Vorstand des KTV-Vereins. „Wir gehen mit frischem Tatendrang daran, die neue Zeit zu gestalten“, sagt Andy Szabó. Eine Idee, wie das gelingen kann: Kulturschaffende, die sonst beim KTV-Fest präsent gewesen wären, sollen an einem noch unbestimmten Ort eine Bühne ohne Publikum bekommen und ihre Auftritte via Live-Stream übertragen können.

Auf ähnliche Weise ist vor wenigen Monaten der Kabarettpreis Koggenzieher in der Bühne 602 realisiert worden. Das könnte Vorbild für den KTV-Verein sein. „Wir möchten, dass die Künstlerinnen und Künstler trotz Lockdown in der Öffentlichkeit wahrgenommen und finanziell entlohnt werden“, erklärt Andy Szabó. Konrad Mühlichen ist überzeugt, dass viele das digitale Auftrittsangebot nutzen werden. „Die Künstler wollen wieder auf die Bühne.“

Gemeinsam Kochen auf Distanz

Was viele ebenfalls schmerzlich vermissen: Freunde treffen und neue Leute kennenlernen. Beim KTV-Dinner bietet sich in geselliger Runde und bei gutem Essen die Chance dazu – wenn da nicht Corona wäre. In Pandemiezeiten ist das Kiez-Kochevent mit Ortswechsel tabu. „Das wär’ ja eine Superspreader-Veranstaltung“, verdeutlicht Sabó. Anstecken will der KTV-Verein die Nachbarschaft nicht mit lebensgefährlichen Viren, sondern mit guter Laune. Deshalb soll es auch für das KTV-Dinner eine Alternative geben: KTV kocht.

Dabei kochen vier Leute zeitgleich jeweils in ihrer eigenen Küche ein vorgegebenes Rezept und stehen währenddessen via Live-Videoschalte miteinander in Kontakt. Ob Heulerei beim Zwiebelschneiden, Lachattacke bei Kochpatzern oder die Freude über den geglückten Gaumenschmaus – alle kulinarischen Höhen und Tiefen erleben die Teilnehmenden gemeinsam und lernen sich so trotz räumlicher Distanz kennen.

Experimente als Infotainment-Show

Statt Küchenexperimente könnte eine weitere Veranstaltungsreihe Physikversuche in den Fokus stellen: Es gebe die Idee, ein digitales Public-Science-Event zu organisieren, sagt KTV-Vereinsvorstandsmitglied Konrad Mühlichen. Dabei könnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu verschiedenen Themenschwerpunkten Online-Shows gestalten, die Forschung und Unterhaltung kombinieren. Infotainment nennt sich das neudeutsch. Als Drehorte würden sich aktuell geschlossene Kneipen und Clubs anbieten, sagt Andy Szabó.

Der KTV-Verein will aber nicht nur in der virtuellen, sondern auch der analogen Welt Gemeinschaftserlebnisse ermöglichen. Im Gespräch ist zum Beispiel ein Autokino im Kiez. An zentralen Orten wie dem Ulmenmarkt oder Margaretenplatz könnte eine mobile Leinwand aufgebaut werden, auf der Filmfans dann coronasicher vom Auto oder den Fenstern umliegender Wohnungen aus Hollywood-Streifen schauen könnten.

Grüne Oasen auf Parkflächen

Die öffentlichen Plätze könnten aber auch zu kleinen, urbanen Naherholungsgebieten werden. „Es gibt Vorschläge, sie temporär zu begrünen“, sagt Konard Mühlichen. „Noch sind wir in der Ideenfindungsphase und wollen herausfinden, was in diesen Zeiten umsetzbar ist und was nicht.“ Um schnell realisierbare Lösungen zu finden, wollen sich die Vereinsmitglieder nun wöchentlich austauschen.

Die Motivation ist groß. Gerade jetzt, da die Kontaktbeschränkungen erneut verschärft wurden, ist es dem KTV-Verein wichtig, dass die Menschen Viertel miteinander in Verbindung bleiben. Denn dass Gemeinschaftserlebnisse ein Gewinn fürs Leben sein können, hat Andy Szabó selbst erlebt. „Meine besten Freunde habe ich beim KTV-Fest kennengelernt.“ Ob langanhaltende Freundschaften auch digital geknüpft werden können, wird sich zeigen. Eines ist jetzt schon gewiss: Rostock Kiez will sich vom Lockdown nicht die Lebensfreude nehmen lassen und bietet der Corona-Krise mit Kreativität die Stirn.

Von Antje Bernstein