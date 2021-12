Rostock

Das Schicksal der mehr als 140 Jahre alten Bäume im Rostocker Rosengarten scheint besiegelt. Fünf Winterlinden in der Allee auf der nördlichen Seite des Parks zur Wallstraße hin müssen fallen, damit die Baumreihe eines Tages wieder vollständig ist und der Rosengarten in ein paar Jahrzehnten wieder so aussieht wie früher. So sehen es die Pläne der Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung und Erneuerung (RGS) vor. Die Ämter für Denkmalpflege und Stadtgrün bestärken diese nun in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Demnach haben Fachleute „Vitalitätsverluste durch den Befall von Schädlingen diagnostiziert, die nicht reparabel sind“. Eine Verlängerung der Lebenszeit sei unwahrscheinlich, die Bäume nicht gesund, heißt es weiter. Und: „Die umfassende denkmalpflegerische Zielstellung (DZ) liegt als verbindliche und durch das Landesdenkmalpflegeamt bestätigte Vorgabe vor und bildet die entscheidende Abwägungsgrundlage.“

Grüne: Denkmalschutz darf Erhalt der Bäume nicht übertrumpfen

Ein Schlag ins Gesicht derer, die sich für den Erhalt der Winterlinden im Herzen der Stadt einsetzen. Zu ihnen gehört Uwe Flachsmeyer, Fraktionschef der Grünen in der Bürgerschaft. In einem gemeinsamen Antrag fordern seine Fraktion, Linke und CDU/UFR, „die Planungen zur Fällung der Linden am Rosengarten zu stoppen und Maßnahmen zum Erhalt der Bäume einzuleiten“.

Uwe Flachsmeyer ist Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Rostocker Bürgerschaft. Quelle: Axel Meyer-Stöckel

„Das Problem ist, dass die denkmalpflegerische Zielstellung der Stadt wichtiger ist, als der Erhalt der mehr als 100 Jahre alten Bäume“, sagt Flachsmeyer. Ein „ähnlich negatives Vorgehen“ sei in Rostock auch bereits an anderen Stellen zu erkennen, wie bei der Neugestaltung der Wallanlagen oder am Kanonsberg.

Dabei liest sich die Bilanz der Pläne von RGS und Landschaftsarchitekt Hannes Hamann erst einmal gar nicht so schlecht. So sollen im Rosengarten zwar fünf alte Winterlinden weichen, aber auch 20 neue Bäume gepflanzt werden. Das sei gut, so Flachsmeyer, „aber die neuen kleinen Bäume können die alten nicht ersetzen – weder in ihrer CO2-Bilanz noch im ästhetischen Sinne“.

Zudem gehe die Rechnung für das gesamte Areal nicht auf. Denn im Zuge der Umgestaltung des Rosengartens sollen abseits der nördlichen Allee weitere Bäume „bei Abgang nicht ersetzt werden“. Heißt: Stirbt das Gewächs, wird kein neues gepflanzt. Mit diesem Label gekennzeichnet seien beispielsweise Bäume an der Ecke zur Buchbinderstraße, so Flachsmeyer. „Doch gerade im Innenstadtbereich muss um jeden Baum gekämpft werden und für jeden Ersatz geschaffen werden, der wegfällt.“

10 000 Menschen unterzeichnen Petition zum Erhalt der Linden

Das sagt auch Pia Borkenhagen, Sprecherin einer eigens zum „Schutz der 140 Jahre alten Linden im Rosengarten“ ins Leben gerufenen Petition. „Es ist sehr schade, wenn sich in Zeiten des voranschreitenden Klimawandels gegen den Erhalt von lebensfähigen Bäumen ausgesprochen wird.“ Eine von mehr als 10 000 Menschen unterzeichnete Petition mache deutlich, dass damit die Meinung vieler vertreten wird und die auch gehört werden sollte, so Borkenhagen.

Pia Borkenhagen ist Mitglied der Freiparlamentarischen Allianz und hat die Petition zum Erhalt der Bäume im Rostocker Rosengarten mit initiiert. Quelle: Freiparlamentarische Allianz

Deshalb würden die Initiatoren der Petition zur Sitzung der Rostocker Bürgerschaft am 19. Januar, auf der über die Zukunft der Linden im Rosengarten entschieden werden soll, vor Ort sein, ihre Position vertreten und die Fraktionen unterstützen, die sich ebenfalls gegen die Fällungen aussprechen.

Das jedoch sollten die sich gut überlegen, suggerieren die Fachämter in ihren Ausführungen, drohen regelrecht mit dem Status quo. So heißt es sinngemäß: Lehnt die Bürgerschaft die jetzigen Pläne ab, können erst dann neue Bäume gepflanzt werden, wenn die alten abgestorben sind, vorher gibt es demnach keine – weder als Ersatz noch zusätzlich.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Uwe Flachsmeyer sieht das allerdings gelassen. Er plädiere dafür, nicht nur in Schwarz und Weiß zu denken. So könne die von Denkmalschützern und Landschaftsplanern favorisierte Idee seiner Meinung nach immer noch abgewandelt werden, indem die alten Linden bleiben und trotzdem neue dazwischen gepflanzt werden. Wenn die Baumgiganten dann schließlich am Ende ihrer Tage angekommen sind, könnten weitere Jungbäume folgen. Für ihn steht fest: „Wir werden weiter um den Erhalt der Bäume kämpfen.“

Von Katrin Zimmer