Rostock/Kiel

Die amerikanische Marine baut gerade ihre Präsenz in Nordeuropa aus. Während zwei Zerstörer und ein Führungsschiff vor Norwegen kreuzen, sind zwei andere Zerstörer in der Ostsee aktiv. Der erste der beiden machte am Donnerstag im Überseehafen in Rostock fest.

Die „Donald Cook“ lief am Morgen mit Schleppern und Polizeischutz in die Warnow ein. Wegen des Tiefgangs von über zehn Metern konnte der Zerstörer aber nicht den Stützpunkt Hohe Düne ansteuern und musste deshalb in den Handelshafen.

Zerstörer musste wegen seines Tiefgangs in den Handelshafen

Dort wurde ein spezieller Schutzbereich eingerichtet. Bis zum Wochenende soll das 154 Meter lange Schiff in Rostock Versorgungsgüter und Treibstoff übernehmen. Danach wird das in Mayport/Florida beheimatete Kampfschiff seine Patrouille auf der Ostsee fortsetzen.

Ebenfalls auf der Ostsee unterwegs ist der Zerstörer „Forrest Sherman“. Das Schwesterschiff der „Donald Cook“ hat am Wochenende in Stockholm die Tanks aufgefüllt.

Die Zerstörer sind auch Teil des Raketenabwehrprogramms BMD der USA. Beide Schiffe verfügen über Abfangraketen für ballistische Lang- und Mittelstreckenraketen. Jeder der Zerstörer kann bis zu 100 Flugkörper an Bord aufnehmen.

In Nordeuropa: „Roosevelt“ und „The Sullivans“

Ebenfalls in Nordeuropa auf Patrouille sind laut US Navy die beiden Zerstörer „Roosevelt“ und „The Sullivans“. Sie nehmen zusammen mit dem US-Führungsschiff „Mount Whitney“ gerade an der Übung Cold Response vor Norwegen teil.

An dem Manöver beteiligen sich erstmals auch ein italienischer und ein britischer Flugzeugträger. Es ist eines der größten Nato-Manöver seit Jahren.

Von Frank Behling