Die OSTSEE-ZEITUNG stellt regelmäßig in der Rubrik „Gesichter der Hansestadt“ Menschen aus der Region vor. Heute: Vladyslaw Roschenko. Der Ukrainer absolviert noch bis Oktober ein Fachpraktikum in der Hansestadt.

Vladyslaw Roschenko (22) kommt aus Mykolajiw in der Ukraine und arbeitet seit einem Jahr in der Bäckerei Junge in Warnemünde. Quelle: Pauline Schröder