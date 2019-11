Rostock

Die monatelange Sperrung der Parkstraße ist gerade aufgehoben, da droht in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt das nächste Verkehrschaos: Ab Mittwoch ist die Ulmenstraße zwischen Fritz-Reuter- und Budapester Straße voll gesperrt – und das bis zum 30. April 2021. Nur Fußgänger kommen dann noch durch. Wie das Amt für Verkehrsanlagen erklärt, wären die betroffenen Straßen dennoch von beiden Seiten anfahrbar. Auch Zufahrten zum Uni-Gelände sollen immer gewährleistet sein.

Die gesamte neue Baumaßnahme in der KTV ist sogar noch größer: Bis April 2021 soll nämlich die Ulmenstraße zwischen Gewett- und Fritz-Reuter-Straße grundhaft erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktuellen Schätzungen auf rund 1,6 Millionen Euro. Neben der Fahrbahnerneuerung werden auch die Gehwege neu gepflastert und Parkplätze geschaffen. Auch der Neubau von Straßenabläufen und Anschlussleitungen steht auf dem Plan. Zusätzlich werden auch die Straßenbeleuchtung und die Verkehrsschilder erneuert sowie Fahrradständer aufgestellt.

An der Maßnahme beteiligt sind neben der Hansestadt auch der Wasser- und Abwasserzweckverband (WWAV) sowie die Nordwasser GmbH. Letztere will in dem Straßenabschnitt neue Schmutz- sowie Regen- und Trinkwasserleitungen bauen und die entsprechenden Hausanschlüsse herstellen. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde die Firma ASA-Bau GmbH aus Neubukow beauftragt.

Von Claudia Labude-Gericke