Rostock

Unbekannte haben am Donnerstag, 10. September, persönliche Dokumente und Wertgegenstände aus einem Auto in Rostock gestohlen. Ein Ehepaar hatte seinen Wagen gegen 16.30 Uhr in der Satower Straße geparkt. Als die beiden eine Stunde später zurückkehrten, stellten die 47-Jährige und ihr 52-jähriger Mann fest, dass die Heckscheibe eingeschlagen war. Aus dem Kofferraum entwendeten die Täter einen Rucksack, der unter der Hutablage versteckt war. Im Rucksack befanden sich neben einer Armbanduhr auch das Portemonnaie mit Bargeld, Personalausweis, EC- und Kreditkarten, Krankenversicherungskarte sowie Führerschein.

Die Polizei sicherte die Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Diebstahls auf. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang erinnert die Polizeiinspektion Rostock daran, dass „Autos eben keine Tresore sind“. Taschen, Rucksäcke, persönliche Dokumente oder andere Wertsachen sollten niemals im Pkw, schon gar nicht sichtbar für Andere, zurück gelassen werden.

