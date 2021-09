Rostock: Unbekannte brechen in Goldschmiede ein und stehlen Schmuck

Rostock

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Goldschmiede in Rostocks Stadtmitte eingebrochen. Nach Angaben der Polizei, schlugen die Täter ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ein. Um in den Verkaufsraum zu gelangen, hebelten sie noch eine Zwischentür auf. Dort entwendeten sie Schmuck aus einer Vitrine.

Insgesamt soll ein Schaden von etwa 8 000 Euro entstanden sein. Im Umkreis konnten keine Täter festgestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und sucht die Täter. Wer etwas von dem Vorfall bemerkt hat, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 melden.

Von OZ