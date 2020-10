Rostock: Unbekannte demolieren Ampelanlage in der KTV

Rostock

In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober haben mehrere junge Männer im Bereich des Saarplatzes in Rostock randaliert. Um 03.24 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte beobachtet, wie mehrere Tatverdächtige einige Male gegen eine Fahrradampel an der Kreuzung Saarplatz / Hundertmännerbrücke getreten hatten.

Die stark beschädigte Ampel hing vom Mast herunter, sodass der Kreuzungsbereich kurzzeitig über keine Ampelschaltung verfügte. Weil um die Uhrzeit kaum Verkehr herrschte, kam es zu keiner Beeinträchtigung. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei konnte vier Verdächtige auf Höhe der Hundertmännerbrücke stellen. Gegen die Männer im Alter zwischen 19 und 20 Jahren wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von OZ