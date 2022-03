Rostock: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Lütten-Klein – Zeugen gesucht

Rostock

Ein Zigarettenautomat ist am Donnerstagmorgen von unbekannten Tätern im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein gesprengt worden. Ein daneben parkendes Auto wurde ebenfalls beschädigt, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall habe sich gegen 3.30 Uhr in der Turkuer Straße ereignet. Der Automat wurde durch die Sprengung verformt. Allerdings reichte die Stärke der Explosion nicht aus, um den Zigarettenautomaten gänzlich zu öffnen. Der Schaden durch den Diebstahl der Zigaretten ist aktuell noch unbekannt, so die Polizei weiter. Den Sachschaden am Auto schätzt sie auf etwa 2000 Euro.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei Rostock um Mithilfe. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ