Rostock

Drei Personen sind bei einem Unfall mit zwei Postautos und einem weiteren Fahrzeug verletzt worden. Zu dem Unglück kam es nach Polizeiangaben am Montagvormittag kurz nach 10 Uhr in direkter Nähe zum Zooparkplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich der Fahrer eines VW Golf und dahinter zwei Postwagen auf dem Barnstorfer Ring zwischen Brauhaus Trotzenburg und Westfriedhof. Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr zunächst eines der Zustellerfahrzeuge in das Heck des VW Golf. Der Fahrer des zweiten Postautos nahm den vor ihm stattfindenden Unfall zu spät wahr und fuhr ebenfalls auf.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand teils hoher Sachschaden. Neben der Berufsfeuerwehr eilten zwei Rettungswagen, ein Notarzt und zwei Streifenwagen der Polizei zum Einsatzort. Diese sperrten den Barnstorfer Ring ab Westfriedhof beziehungsweise ab Trotzenburg für den Verkehr voll.

Bildergalerie vom Postautounfall in Rostock

Zur Galerie Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Postauto auf ein vorausfahrendes Fahrzeug in der Rostocker Gartenstadt aufgefahren. Ein weiterer DHL-Lieferwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Drei Personen wurden verletzt.

Die drei Verletzten wurden mit leichten Blessuren in Krankenhäuser transportiert. Feuerwehrleute fegten Trümmerteile von der Straße. Ein drittes Postauslieferungsfahrzeug kam zur Unfallstelle, um Briefe und Pakete aus den nicht mehr fahrtauglichen Dienstfahrzeugen aus- und umzuladen.

Die Fahrbahn konnte gegen 11 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Von Stefan Tretropp