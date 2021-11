Rostock-Hansaviertel

Weil die Inzidenzen in und um Rostock rasant steigen, verschärft die Universitätsmedizin der Hansestadt ab sofort ihre Besucherregeln. „Ein Besuchsverbot auszusprechen, fällt uns nicht leicht. Die derzeitige Infektionslage erfordert es jedoch, unsere Patienten und auch unsere Mitarbeiter vor möglichen Infektionen und Kontakt mit dem Corona-Virus zu schützen“, erklärt Prof. Dr. Christian Junghanß, stellvertretender Ärztlicher Vorstand. „Wir wissen, dass diese stark regulierten Besuchsmöglichkeiten für Patienten und Angehörige natürlich belastend sind.“

Der Besuchstopp ist ab sofort wirksam. In besonderen medizinischen Situationen sind jedoch Ausnahmen möglich. Dazu zählen unter anderem Eltern und Erziehungsberechtigte, die ihr krankes minderjähriges Kind besuchen. Auch Besuche bei Patienten, die im Sterben liegen, sind möglich. Angehörige werden gebeten, dies mit der jeweiligen Station im Vorfeld abzusprechen.

Für diese Besucher gilt ausnahmslos eine Testpflicht, unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Es muss eine Bescheinigung eines Testzentrums oder einer Apotheke vorgelegt werden, aus der das negative Ergebnis eines Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests hervorgeht. Der Test muss innerhalb der letzten 24 Stunden durchgeführt worden sein. Die Hygienevorschriften sind zudem strengstens einzuhalten.

Regelmäßigen Kontakt können die stationären Patienten und ihre Angehörigen über die kostenfreien Telefone an ihrem Bett halten. Auch WLan wird in fast allen Klinikbereichen kostenlos angeboten. Für Patienten oder Angehörige, die diese Situation als besonders belastend empfinden, bieten die Krankenhausseelsorger konfessionsunabhängig ihre Unterstützung an. Die Ansprechpartner finden Betroffene auf der Website der Unimedizin bei den Informationen für Patienten und Besucher: www.med.uni-rostock.de.

Von A. Bernstein/oz