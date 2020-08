Rostock

Die Kissen liegen akkurat, die Vorhänge sind faltenfrei, Sofa und Sessel wirken einladend. Doch ein Detail stört Gunnar Klement (39) dann doch: Im hintersten Eck des Showrooms stapeln sich vier Teppichmuster am Boden auf. Klement schnappt sich die Hochflorquadrate und verstaut sie im Regal. „Wie zu Hause beim Kinderzimmeraufräumen“, scherzt er. Privat sind solche Handgriffe Usus. Beruflich muss Klement kaum Ordnung schaffen. Denn in dem Unternehmen, dessen Chef er ab sofort ist, läuft’s tipptopp – und das schon seit Jahrzehnten.

Gunnar Klement ist der neue Geschäftsführer von Eikboom. Der Rostocker Mittelständler hat sich als Allrounder weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht: Eikboom richtet Kreuzfahrtschiffe, Hotels, Arztpraxen und das Zuhause von Privatleuten ein, beliefert die Automobilindustrie mit Kunststoffteilen für Wohnmobile und baut Gondeln für Windräder.

Anzeige

Firma in Familienhand

Gunnar Klement will die Eikboom-Erfolgsgeschichte fortschreiben. Quelle: OVE ARSCHOLL

Weitere OZ+ Artikel

Nun sitzt Gunnar Klement im Chefsessel und löst damit denjenigen ab, der ihm das Geschäftsmann-Gen quasi in die Wiege legte: Drei Jahrzehnte hat sein Vater Thorsten Klement (65) die Firmengeschicke geleitet. „Ich bin sowas von froh, dass das Unternehmen in Familienhand bleibt“, sagt der bisherige Geschäftsführer.

Während viele Firmenchefs damit hadern, in den eigenen Reihen einen Nachfolger zu finden, war das bei Eikboom beinahe ein Selbstläufer. Schließlich hat der neue Chef schon früh im Unternehmen mitgemischt. „Als Junge hab’ ich mir hier in den Sommerferien mein Taschengeld verdient“, erzählt Gunnar Klement.

Vielfalt überzeugt Nachfolger

Dass er tatsächlich in den Betrieb einsteigen will, hat der Warnemünder aber erst während seines BWL-Studiums entschieden und vor rund 15 Jahren wahr gemacht. „Ich hab’ lang überlegt, was ich im Leben bewegen will und ob ich, wenn ich mal an Vaters Stelle bin, zufrieden sein werde.“ Die Antwort auf diese Frage sei ein klares Ja gewesen. „Außerdem reizt es mich, die Marke Eikboom fortzuführen und auszubauen.“

Überzeugt habe ihn, was auch am Markt gut ankommt: der Mix an Produkten und Dienstleistungen, die Eikboom zu bieten hat. Mit diesem hat sich das Traditionsunternehmen binnen 60 Jahren einen großen Kundenkreis aufgebaut. Und auch das Team ist stetig gewachsen: Aktuell beschäftigt Eikboom 55 Mitarbeiter.

Was diese vom neuen Boss erwarten dürfen? „Zuckerbrot und Peitsche“, sagt Gunnar Klement und lacht. „Ich versuche, Konfrontationen zu vermeiden, aber wenn mir was nicht passt, kann ich auch klare Ansagen machen.“ Er setze auf ein harmonisches Miteinander. „Meine Tür steht für die Mitarbeiter immer offen.“

Senior auf Tour

Senior-Chef Torsten Klement freut sich auf mehr Zeit mit Frau und Enkelkindern. Quelle: OVE ARSCHOLL

Chef sein – das sei ein Lernprozess. Und eine Herausforderung. „Es ist Chance und Bürde zu gleich“, sagt Klement. Er freue sich darauf, das Unternehmen in die Zukunft zu führen, „aber es gibt auch Nächte, in denen man schlecht schläft“, gesteht er.

Umso mehr freut sich Gunnar Klement, dass sein Vater ihm weiterhin zur Seite stehen wird. „Er bleibt Berater und Gesellschafter. Ich bin froh über jede Minute, die er hier im Haus verbringt.“ Das Kompliment hört der Senior gern, denn ganz auf’s Altenteil zurückziehen möchte er sich nicht.

Dennoch wird Torsten Klement beruflich weniger Gas geben, dafür privat umso mehr: „Meine Frau und ich sind begeisterte Wohnmobilfahrer und wollen Deutschland und Europa erkunden“, verrät der (Un-)Ruheständler. Außerdem freue er sich darauf, mehr Zeit mit seinen Enkelkindern zu verbringen.

Familienmensch mit Ambitionen

Familie steht auch für Gunnar Klement an erster Stelle. Seine Kinder, vier und sechs Jahre alt, halten ihn auf Trab. Auf dem Laufenden darüber, was die Lütten so treiben, wenn er nicht in der Nähe ist, hält ihn seine Frau. „Wir telefonieren oft.“

Komplett abschalten kann der 39-Jährige dagegen beim Laufen oder im Fitnessstudio. Solche Auszeiten ganz für sich allein seien ihm wichtig, um den Kopf freizubekommen und neue Kraft zu schöpfen. Die kann Klement gebrauchen. Denn als Chef wird er viel mehr Zeit als bisher in der Firma verbringen. „Ein kompletter Workaholic bin ich aber nicht“, sagt Klement.

Doch er will sich ins Zeug legen und die mehr als 60-jährige Erfolgsgeschichte von Eikboom fortschreiben. Dass ihm das gelingen wird, bezweifelt sein Vater nicht. „Er wird seine Sache gut machen“, sagt Torsten Klement, „Wir Mittelständler haben noch jede Herausforderung gemeistert.“

Allrounder mit Tradition Das Traditionsunternehmen Eikboom wurde 1956 gegründet, damals als Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH). Später wurde daraus ein Volkseigener Betrieb (VEB) und schließlich die bis heute bestehende GmbH. Eikboom richtet Kreuzfahrtschiffe, Hotels und Arztpraxen ein, beliefert die Automobilindustrie mit passgenauen Kunststoffteilen für Wohnmobile und baut Gondeln für Windräder. Die Firma hat zwei Standorte: den Stammsitz im Krischanweg und das Werk im Seehafen.

OZ-Existenzgründerpreis: So können Sie sich bewerben Der Existenzgründerpreis, gestiftet von der Ospa Rostock und dotiert mit 5000 Euro, würdigt zukunftsfähige, nachhaltige und innovative Technologien und Produkte. Mit dem Preis Interessante Gründerstory, gestiftet von den VR Banken MV und dotiert mit 2000 Euro, sollen schwierige und dennoch erfolgreiche Wege in die Selbstständigkeit gewürdigt werden. Der erstmals zu vergebende Themenpreis Ernährungswirtschaft, gestiftet vom Landwirtschaftsministerium und ebenfalls mit 2000 Euro dotiert, soll innovative und nachhaltige Prozesse und Produkte in der Lebensmittelbranche auszeichnen. Voraussetzung für alle drei Preise: Ihr Unternehmen wurde vor dem 1. Juni 2019 gegründet und ist nicht länger als fünf Jahre am Markt. Der wegen der Corona-Krise modifizierte Preis Mut in der Selbstständigkeit, gestiftet von der Creditreform MV von der Decken KG und mit 2000 Euro dotiert, soll innovatives Management und eventuelle Neuausrichtungen des Geschäftsmodells aufgrund der Covid-19-Pandemie auszeichnen. Bedingung: Ihr Unternehmen wurde vor dem 1. Juni 2019 gegründet und ist nicht länger als zehn Jahre am Markt. Wie gelingt eine Firmenübergabe? Wie gestaltet man den Übergang möglichst reibungslos? Wenn Sie planen, Ihre Firma in den kommenden fünf Jahren zu übergeben oder Sie ein Unternehmen innerhalb der letzten drei Jahre übernommen haben, können Sie sich für den Nachfolgepreis, gestiftet von der IHK zu Rostock und ebenfalls mit 2000 Euro dotiert, bewerben. Bedingung für alle fünf Preise: MV muss Sitz des Unternehmens sein. Bewerben ist ganz einfach: Unter https://oz-existenzgruenderpreis.de/ Bewerbungsunterlagen downloaden, ausfüllen und per E-Mail an existenzgruender@ostsee-zeitung.de schicken. Oder: Unterlagen downloaden, ab Seite 2 ausfüllen und zusammen mit Onlineformular und Anhängen mit einem Klick senden. Einsendeschluss: 3. September. Viel Erfolg!

Von Antje Bernstein